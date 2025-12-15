Χέσον: «Ανυπομονώ για περισσότερες επιτυχίες με τη Μύκονο»

Ο Μάιλς Χέσον έκανε τη διαφορά για τη Μύκονο απέναντι στην Καρδίτσα και μίλησε για τη μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Η Μύκονος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL, αφού επικράτησε της Καρδίτσας στο κλειστό της Άνω Μεράς και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μάιλς Χέσον.

Ο Βρετανός φόργουορντ ήταν κομβικός για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση απέναντι στους Θεσσαλούς. Μιλώντας στο mykonosbc.gr, ο Χέσον αναφέρθηκε στον ρόλο του στους νεοφώτιστους και στο στοιχείο που κάνει τη Μύκονο να ξεχωρίζει.

Κόντρα στην Καρδίτσα έδειχνες να ξεχειλίζεις από αυτοπεποίθηση! Πώς εξηγείται, λοιπόν, η φετινή σου κορυφαία εμφάνιση, μάλιστα σε ένα τόσο κομβικό παιχνίδι;

«Είχα μια πολύ καλή εβδομάδα προπονήσεων και ανυπομονούσα να αγωνιστώ εντός έδρας μπροστά στον κόσμο μας. Ευτυχώς ξεκινήσαμε δυνατά το παιχνίδι και από εκεί και πέρα χτίζαμε σταθερά πάνω σε αυτό».

Τι ήταν αυτό που άλλαξε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα; Πώς εξηγείς την αντίδραση που έβγαλε η Μύκονος Betsson μετά το καταστροφικό ξεκίνημα στον αγώνα με τον Προμηθέα;

«Όλοι καταλάβαμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι και πόσο απαραίτητο ήταν να μπούμε καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Γνωρίζαμε πως αν το πετυχαίναμε, θα δίναμε στους εαυτούς μας μια πολύ καλή ευκαιρία για τη νίκη».

Τελικά, Μάιλς, τι είναι αυτό που σου προσφέρει η Μύκονος Betsson σε αυτή τη φάση της καριέρας σου; Πώς προσεγγίζεις τον ρόλο και την παρουσία σου στην ομάδα τους τελευταίους μήνες και κατά πόσο απολαμβάνεις την ευθύνη και τον σεβασμό που τον συνοδεύουν;

«Διανύω τη 16η επαγγελματική μου σεζόν και εξακολουθώ να απολαμβάνω τον καθημερινό ανταγωνισμό στην προπόνηση. Προσπαθώ να λειτουργώ ως ηγέτης, τόσο με τον λόγο μου όσο κυρίως με τις πράξεις μου, συνεχίζοντας παράλληλα να μαθαίνω και να επιδιώκω τη διαρκή βελτίωση».

Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ομάδα και πώς σκοπεύετε να την αντιμετωπίσετε;

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να παραμείνουμε υγιείς και πεινασμένοι για βελτίωση. Έχουμε αντιμετωπίσει σχεδόν όλες τις ομάδες, οπότε γνωρίζουμε τι να περιμένουμε στο δεύτερο μισό της σεζόν. Οι φιλοδοξίες μας καθορίστηκαν από την προετοιμασία και όλοι δεσμευόμαστε να τις πετύχουμε».

Πώς βιώνεις τη σχέση με την τοπική κοινωνία και το νησί, ιδιαίτερα τώρα που η οικογένειά σου βρίσκεται εδώ μαζί σου; Νιώθεις την αγάπη και τη στήριξη των φιλάθλων;

«Είναι υπέροχα εδώ στη Μύκονο. Αισθανόμαστε πραγματικά την αγάπη της τοπικής κοινωνίας κάθε φορά που κυκλοφορούμε στο νησί».

Ο κόουτς Ζιάγκος αφιέρωσε τη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα στον Τζέρεμι Έβανς. Πώς σου φάνηκε αυτή η αφιέρωση;

«Ήταν ταιριαστό που κερδίσαμε αυτή την εβδομάδα, αφού μόλις τον είχαμε αποχαιρετήσει για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ήταν εξαιρετικός συμπαίκτης και του ευχόμαστε όλοι ό,τι καλύτερο».

Τελικά, τι είναι αυτό που κάνει τη Μύκονο Betsson να ξεχωρίζει; Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σου, ο βασικός παράγοντας που θα επιτρέψει στην ομάδα να συνεχίσει να εξελίσσεται;

«Πρέπει να αποδώσω πολλά εύσημα στο προπονητικό επιτελείο και σε όλα τα μέλη του σταφ. Μας προετοιμάζουν σωστά κάθε εβδομάδα και μας προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να αποδίδουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας».

Η ομάδα εκπροσωπεί το νησί και την τοπική κοινότητα… Πώς νιώθεις που είσαι μέρος ενός τέτοιου πρότζεκτ;

«Είναι υπέροχο! Απολαμβάνω που αποτελώ μέρος της ιστορίας αυτού του συλλόγου μέχρι στιγμής και ανυπομονώ για ακόμη περισσότερες επιτυχίες μέσα στη σεζόν».