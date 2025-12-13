Ζόραν Λούκιτς: «Χάσαμε λέι απ που βάζουν και μικρά παιδιά»

Ο Ζόραν Λούκιτς υποστήριξε ότι ο Ηρακλής πέταξε μια σπουδαία ευκαιρία κάνοντας… δώρο τη νίκη στον Άρη και στάθηκε στα χαμένα λέι απ.

Ο προπονητής του Ηρακλή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η ομάδα του δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι. «Ο Άρης ήταν τυχερός. Δεν ήταν τόσο καλή η άμυνα που έπαιξαν στο τέλος. Εμείς πήραμε σωστές αποφάσεις αλλά χάσαμε βολές και ανενόχλητα λέι απ. Ήταν απίστευτο. Δεν λέω ότι ο Άρης δεν άξιζε τη νίκη αλλά εμείς του την κάναμε δώρο. Κάναμε τρομερή δουλειά στο ριμπάουντ και στο τέλος κάναμε ορισμένα λάθη που δεν δικαιολογούνται. Στο τέλος θα μπορούσαμε να πάμε για λέι απ αντί ενός σουτ τριών πόντων», είπε και ρωτήθηκε για την τελευταία επίθεση. «Το μπάσκετ δεν είναι μόνο το σκορ αλλά και πολλές ακόμη λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον κορυφαίο μας σκόρερ. Ο Μωραΐτης έδωσε επτά ασίστ», είπε και στάθηκε στην τελευταία περίοδο.

«Το σουτ του Τζόουνς ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα εκεί, φτάαμε στα τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος της επίθεσης. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πιο έξυπνα. Γιατί επίσης δεν πήγαμε για λέι απ στην τελευταία επίθεση και να επιχειρήσουμε τρίποντο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερες αποφάσεις. Είναι οι λεπτομέρειες. Είναι θέμα συγκέντρωσης. Πρέπει να το αναλύσουμε, να δείξουμε τα λάθη και να καταλάβουν τα παιδιά. Η άμυνά μας θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Περισσότερο όμως μέτρησαν άλλα πράγματα. Είναι τα ελεύθερα σουτ που χάσαμε, κυρίως όμως τα τρία λέι απ. Το ένα αν έμπαινε, το παιχνίδι θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Και τα παιδιά θα μπορούσαν να τα βάλουν. Δεν μιλάω για τα τρίποντα αλλά για σουτ που χάσαμε από μισό μέτρο. Όταν δημιουργείς τέτοια σουτ και δεν τα βάζεις, πέφτει η ψυχολογία σου».