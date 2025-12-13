Τα highlights της άνετης νίκης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην ΑΕΚ και πήρε με άνεση τη νίκη μέσα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων με 63-101.

Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, έχοντας μάλιστα ξεφύγει με 37 πόντους από το ημίχρονο κιόλας.