ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τα highlights του ντέρμπι

Τα highlights της άνετης νίκης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην ΑΕΚ και πήρε με άνεση τη νίκη μέσα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων με 63-101.

Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, έχοντας μάλιστα ξεφύγει με 37 πόντους από το ημίχρονο κιόλας.

Το βίντεο με τα highlights του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός:

     

