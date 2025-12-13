ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τα highlights του ντέρμπι
Τα highlights της άνετης νίκης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην ΑΕΚ και πήρε με άνεση τη νίκη μέσα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων με 63-101.
- Πέρασε από πάνω της, σαρωτικός Παναθηναϊκός με 38 πόντους διαφορά
- Φοβερό buzzer beater τρίποντο με ταμπλό ο Τολιόπουλος στη λήξη του ημιχρόνου
Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, έχοντας μάλιστα ξεφύγει με 37 πόντους από το ημίχρονο κιόλας.
Το βίντεο με τα highlights του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός:
