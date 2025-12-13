Κάτι παραπάνω από... ισοπεδωτικός ήταν ο Παναθηναϊκός στην SUNEL Arena απέναντι στην ΑΕΚ έχοντας πάρει διαφορά 37 πόντων!

Ένα από τα καλύτερα ημίχρονα της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας μετατρέψει το υποτιθέμενο ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Οι «πράσινοι» ήταν... τρομακτικοί στο πρώτο μισό του αγώνα έχοντας πάρει προβάδισμα στο σκορ με 28-65! Τα ποσοστά τους άγγιζαν το τέλειο καθώς έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας 24/32 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 12/15 δίποντα και 12/17 τρίποντα, όπως επίσης και 5/5 βολές.

Πρωταγωνιστές ήταν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (14π., 4/4τρ.), Τζέριαν Γκραντ (13π., 3/3τρ., 5ασ.), Βασίλης Τολιόπουλος (9π., 3/3τρ.) και Ομέρ Γιούρτσεβεν (8π., 5ριμπ.)

Αντίστοιχα η ΑΕΚ είχε πραγματοποιήσει ένα από τα χειρότερα αμυντικά της ημίχρονα με τους 65 πόντους παθητικό, ενώ δεν λειτουργούσε τίποτα ούτε στην επίθεση έχοντας 8/27 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 1/10 τρίποντα!