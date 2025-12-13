Ο Πανιώνιος κλυδωνίζεται μετά τη νέα ήττα από τον Προμηθέα και ο κόσμος ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα στο κλειστό «Μ. Λιούγκας».

«Καζάνι που βράζει» είναι ο Πανιώνιος μετά την εντός έδρας ήττα από τον Προμηθέα στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών οδήγησε σε άγριες αποδοκιμασίες των παικτών κατά την αποχώρηση τους για τα αποδυτήρια.

Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή, καθώς στη συνέχεια έμειναν έξω από τα αποδυτήρια και ζητούσαν να βγουν οι παίκτες για να μιλήσουν μαζί τους.

Ο χρόνος κυλούσε και η ένταση ανέβαινε από τους οργανωμένους οπαδούς των «κυανέρυθρων» που τα έχουν με συγκεκριμένους παίκτες της ομάδας. Μάλιστα, ζήτησαν από τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας και «ιερό τοτέμ» του συλλόγου Φάνη Χριστοδούλου να εμφανιστεί ο ίδιος και να του μιλήσουν.

Ο Χριστοδούλου ανταποκρίθηκε αμέσως και τους άκουσε να καταφέρονται εναντίον παικτών που έδειχναν την ώρα του αγώνα να μην αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των στιγμών, προκαλώντας την οργή τους.

Μετά τον Φάνη Χριστοδούλου ενώπιον των οπαδών βρέθηκε ο Νίκος Γκίκας και ο Σωτήρης Οικονομόπουλος, οι οποίοι άκουσαν τον κόσμο να εκφράζει τα παράπονα του με έντονο ύφος, ενώ ζήτησαν και μεταγραφές.

Οι οργανωμένοι ζήτησαν άμεσα ενίσχυση της ομάδας από τον πρόεδρο Θόδωρο Μικρόπουλο, καθώς όπως έλεγαν αυτό έχουν κάνει ήδη αρκετές ομάδες της Stoiximan GBL, άλλες μεσαίου βεληνεκούς και άλλες μεγαλύτερες.

Σε κάθε περίπτωση αυτή η ήττα και η εκφρασμένη διαμαρτυρία του κόσμου με αυτό τον τρόπο αναμένεται άμεσα να δρομολογήσει εξελίξεις, καθώς το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο (ακολουθούν δυο εκτός έδρας παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Ηρακλή) και θα πρέπει να αντιδράσει ο «Ιστορικός» πριν να είναι αργά...

