Ειλημμένη απόφαση για άμεσες αλλαγές στο Μαρούσι

Το Μαρούσι μετράει επτά ήττες σε εννιά αγωνιστικές στη Stoiximan GBL, και στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» είναι πλέον ειλημμένη απόφαση για άμεσες αλλαγές στο ρόστερ.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το κλειστό του Αγίου Θωμά, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας το Μαρούσι στην έβδομη ήττα σε εννιά αγώνες.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποχώρησαν στο 1-4 στο γήπεδό τους και παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, δίχως να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, λίγες αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.

Παρά τη μεγάλη επένδυση που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων παραμένει χαμηλά, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους που τέθηκαν στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, είναι πλέον ειλημμένη απόφαση στο Μαρούσι να προχωρήσουν σε άμεσες αλλαγές, με προσθαφαιρέσεις Ελλήνων και ξένων παικτών, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ενισχυμένη στο υπόλοιπο της σεζόν.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση του Ηλία Παπαθεοδώρου με τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Μαρούσι, Δήμο Στασινόπουλο, ώστε οι «κιτρινόμαυροι» να αντιστρέψουν το κλίμα, να βελτιώσουν την εικόνα τους και να αποφύγουν τις περιπέτειες.

Παρεμπιπτόντως, ο νεοαποκτηθείς 29χρονος γκαρντ Τζόρνταν Ογκούντιραν δεν έχει πείσει ότι μπορεί να βοηθήσει άμεσα το Μαρούσι και μένει να φανεί αν θα παραμείνει κάτοικος Βορείων Προαστίων, μέχρι να... φύγει!