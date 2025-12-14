Ξανθόπουλος: «Η εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν μάθημα για εμάς»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για την αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Ολυμπιακό και την ήττα της ομάδας του.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για την ήττα του Περιστερίου από τον Ολυμπιακό και χαρακτήρισε μάθημα για την ομάδα του τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες των Πειραιωτών έβαζαν τα κορμιά τους στο παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

Αρχικά να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την εμφάνιση. Περιμέναμε τέτοια αντίδραση. Το είπα και στα παιδιά πριν τον αγώνα, ότι είδατε τι έγινε χθες με τον Παναθηναϊκό. Τέτοιες ομάδες, μεγάλες ομάδες όταν προέρχονται από ένα κακό αποτέλεσμα και μια κακή εμφάνιση και οι δυο αντιδρούν, θέλουν να βρουν ξανά ρυθμό, ψυχολογία. Και έτσι ήρθε ο Ολυμπιακός σήμερα. Δυστυχώς εμείς μετά το πρώτο δεκάλεπτο που δείξαμε ένα καλό πρόσωπο, όσον αφορά στο κομμάτι της έντασης και το πως βάζαμε τα κορμιά μας, μετά το πρώτο 10λεπτο δεν ήμασταν καλοί. Και δεν με προβληματίζει η ήττα, γιατί εντάξει παίζαμε απέναντι στον Ολυμπιακό, με προβληματίζει το κομμάτι ότι έχω πει στα παιδιά ότι θέλω να δίνουμε το 100% που μπορούμε και αν οι άλλοι είναι καλύτεροι ας κερδίσουν και ας κερδίσουν με 30 πόντους.

Θεωρώ ότι δεν το κάναμε αυτό σε πολύ μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού. Για μένα είναι ένα μάθημα όχι η ήττα, αλλά ο τρόπος που οι παίκτες του Ολυμπιακού έβαζαν τα κορμιά τους άσχετα αν έχουν size (μέγεθος), ο τρόπος που κάνανε φάουλ για να σταματήσουν έναν αιφνιδιασμό, είναι ένα μάθημα για όλους. Είναι καλό να το πάρουμε το βίντεο να το δουν οι παίκτες γιατί πιστεύω θα τους βοηθήσει και ατομικά, αλλά θα μας βοηθήσει και ομαδικά.

Έχουμε δυο ημέρες μπροστά μας για να προετοιμαστούμε για τον αγώνα με τη Σάσαρι. Στην ουσία για να έχει αξία η νίκη που κάναμε στη Σαραγόσα πρέπει να κερδίσουμε τώρα τη Σάσαρι στην έδρα μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Με πολύ ταλέντο. Έχει παίξει μέχρι τώρα έναν αγώνα πλήρης και τον έχει κερδίσει σχετικά εύκολα. Και με μας απ’ ότι ξέρουμε θα είναι πλήρης, οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που σήμερα είχαμε πολύ κόσμο δεν ξέρω πότε είχαμε πάλι τόσο πολύ ίσως και με τον Παναθηναϊκό. Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, αλλά θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει με τον τρόπο που παίζουμε και με τις νίκες να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να δει και εμάς. Συνεχίζουμε, τα κεφάλια κάτω δουλειά και να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι.

Σε ερώτηση για το πως έχεις καταφέρει να έχει φτιάξει μια τόσο καλή ομάδα χωρίς πολλά χρήματα, με παίκτες που δεν ήταν γνωστοί και ο ίδιος να έχει βγάλει πρόσφατα τη φανέλα και να φοράει το κοστούμι του προπονητή, απάντησε:

«Είναι ακόμη αρκετά νωρίς θα έλεγα, αλλά το πρώτο δείγμα που έχουμε είναι πολύ καλό. Πρέπει να πω πολλά μπράβο το λέω συνέχεια και στους συνεργάτες μου γιατί είναι ομαδική δουλειά το κάναμε όλοι μαζί. Έχουμε καταφέρει θεωρώ, κάτι που το λέγαμε και με τον κ. Φίλιππο Κότση όταν υπέγραψα. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης. Τι εννοώ με αυτό. Έχουμε ένα περιβάλλον, που έχουν έρθει κάποιοι παίκτες που οι περισσότεροι δεν τους ξέρανε και τους έχουμε βοηθήσει. Είχαμε πει και με τα παιδιά στο προπονητικό επιτελείο ότι για να πετύχουμε σαν ομάδα πρέπει να πάρουμε όλους τους παίκτες και να τους βελτιώσουμε ατομικά, αλλα και σαν ομάδα. Στην αρχή το πιστεύαμε πάρα πολύ όλοι μας, αλλά επειδή ήταν αρχή και εμένα ήταν η πρώτη μου δουλειά, υπήρχε ένα ερωτηματικό. Με την προετοιμασία που κάναμε αυτό σιγά-σιγά βλέπαμε το μονοπάτι, το δρόμο, ότι ίσως συμβεί κάτι καλό. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί όμως και να συνεχίσουμε τη δουλειά, γιατί χρειαζόμαστε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση. Βλέπετε όλες οι ομάδες ενισχύονται και παίρνουν παίκτες, εμείς ποντάρουμε στη χημεία μας. Ποντάρουμε στους ρόλους που έχουμε που είναι πολύ σημαντικό και ευελπιστώ στο τέλος της σεζόν να έρθει τόσος κόσμος, όσο ήρθε και σήμερα και να μην παίζουμε με τον Ολυμπιακό, αλλά με μια άλλη ομάδα και να έρθει να μας δει. Να έχουμε καταφέρει αυτό. Θα είναι σπουδαίο.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα είχαμε δυο παιδιά ο Παπαγεωργίου τελείωσε πέρσι το εφηβικό, ο Θωμάκος είναι ακόμη στο Εφηβικό. Το Θωμάκο για παράδειγμα δεν τον έβαλα στην αρχική πεντάδα επειδή παίζαμε με τον Ολυμπιακό, αλλά τον έβαλα στη βασική πεντάδα επειδή είδα κάποια πράγματα στις προπονήσεις και πίστευα πως θα μας βοηθήσει και όντως μας βοήθησε. Και υπάρχουν και άλλα παιδια από πίσω όπως και ο Θάνος Ασημένιος και ο Βαγγέλης Ασωνίτης, που είναι πολύ καλά ταλέντα, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε στο ταλέντο. Πρέπει να δουλευτούν ακόμη παραπάνω και σιγά-σιγά να πάρουν κι αυτοί τις ευκαιρίες τους.