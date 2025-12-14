Ο Τόμας Γουόκαπ μοίρασε 16 ασίστ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στο Περιστέρι, κάνοντας ρεκόρ καριέρας με τους Ερυθρόλευκους.

Ο Τόμας Γουόκαπ έκανε μια μυθική εμφάνιση απέναντι στο Περιστέρι και οδήγησε εκ του ασφαλούς τον Ολυμπιακό στη νίκη με +43 (42-105).

Ο διεθνής γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας μοίρασε 16 ασίστ στο ματς απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, καταρρίπτοντας το προσωπικό του ρεκόρ με τα ερυθρόλευκα, το οποίο ήταν 13 από ένα ματς με τον Προμηθέα το 2022. Μάλιστα, το έκανε αυτό έχοντας 8 πόντους και ΜΗΔΕΝ λάθη!

Να σημειωθεί πως και στην EuroLeague το ρεκόρ του είναι οι 13 ασίστ από ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την καλύτερη από παίκτη του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL, καθώς ξεπέρασε τις 15 του Κώστα Σλούκα από τις 14 Μαϊου του 2022.

Το απόλυτο ρεκόρ στην Stoiximan GBL το κατέχει ο Έλβαρ Φρίντρικσον, ο οποίος μοίρασε 17 ασίστ στην ήττα του Αμαρουσίου από το Λαύριο πριν από μερικούς μήνες (9/12/2025).

