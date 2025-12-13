Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Άταμαν ήταν εντυπωσιακή και στις δυο μεριές του παρκέ και με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, έφτασε σε ένα άνετο ροζ φύλλο αγώνα με 101-63 για να πάει στο 8-1 στη βαθμολογία πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.
Από την άλλη η Ένωση που έκανε κάκιστο ματς στο ημίχρονο (που έχει αδιάφορο ματς μεσοβδόμαδα στο BCL με τη Σολνόκι) δεν μπόρεσε να ακολουθήσει σε κανένα σημείο του ματς και έπεσε στο 5-4 στην κατάταξη. Ο κόσμος της Βασίλισσας δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά παρόλο που η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη από νωρίς.
Από την πλευρά των νικητών ο Ρογκαβόπουλος είχε 19 πόντους, ενώ ο Γιούρτσεβεν 17 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ντεμπούτο έκανε ο Κλαβέλ. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.
AEK - Παναθηναϊκός: Το ματς
Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο ματς και με 5 πόντους του Γκραντ έκανε το 2-9 στο 3'. Ο Φαρίντ χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στα πέντε λεπτά και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Ο Μήτογλου με βολές έκανε το 9-19 και έδωσε άερα 10 πόντων στην ομάδα του Αταμάν. Η ΑΕΚ δυσκολεύοταν αρκετά στην επίθεση και μέχρι το 7' είχε μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς. Ο Σίλβα μείωσε σε 11-23 από κοντά. Με το δεύτερο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου οι πράσινοι έκαναν το 11-26 δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκόε έλεγξε απόλυτα το δεκάλεπτο και έκανε το 14-33, έχοντας 8/10 δίποντα και 3/4 τρίποντα.
Ο Σίλβα πάλευε να κρατήσει την ΑΕΚ στο ματς και μείωσε σε 18-38 με γκολ φάουλ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 18-44 στο 13' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Οι πράσινοι δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με 22-48 στο 15', με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 14 πόντους. Το ρεσιτάλ των πράσινων στα τρίποντα συνεχίστηκε και έφτασαν το 8/10 στο 17'. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έγραψε το 25-56 στο 19'. Η ομα΄δα του Άταμαν είχε 12/17 τρίποντα ημίχρονο.
Με 10-0 σερί της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έγινε το 38-65. Ο Αρμς με κάρφωμα μείωσε σε 45-71, τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα και τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 48-83.
Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, η ΑΕΚ αδυνατούσε να πλησιάσει, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε μια άνετη επικράτηση, όντας εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο που καθάρισε και το ματς. Ο Σίλβα μείωσε σε 56-88 στο 33' φτάνοντας τους 19 πόντους. Οι πράσινοι διαχειρίστηκαν την τεράστια διαφορά τους και έφτασαν στην εύκολη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101
Ο MVP: Ο Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα και ο Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/17 τρίποντα του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο.
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|R. Gray
|33:58
|10
|3/6
|50%
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|-24
|10
|7
|D. Flionis
|15:29
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|-6
|-3
|24
|F. Bartley
|32:04
|16
|6/12
|50%
|2/4
|50%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|-24
|13
|25
|A. Arms
|18:09
|6
|3/8
|37%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|4
|0
|0
|1
|-12
|1
|30
|C. Silva
|35:01
|19
|4/7
|57%
|4/7
|57%
|0/0
|0%
|11/13
|84%
|3
|5
|8
|6
|4
|1
|0
|1
|-29
|27
|1
|G. Skordilis
|03:28
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-6
|-1
|3
|G. Clavell-Lopez
|16:12
|1
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-21
|-3
|4
|D. Katsivelis
|21:46
|4
|2/7
|28%
|2/4
|50%
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|3
|0
|0
|-25
|3
|9
|L. Lekavicius
|17:51
|7
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|1
|0
|2
|1
|0
|-29
|7
|11
|N. Arsenopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|M. Pecarski
|06:02
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-14
|-1
|22
|V. Ioannou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|63
|21/56
|37%
|16/36
|44%
|5/20
|25%
|16/22
|72%
|5
|16
|21
|14
|19
|9
|7
|0
|55
|Panathinaikos BC AKTOR
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|17
|N. Rogavopoulos
|22:04
|19
|5/6
|83%
|0/1
|0%
|5/5
|100%
|4/4
|100%
|0
|5
|5
|0
|2
|0
|1
|1
|23
|25
|22
|J. Grant
|20:48
|13
|5/5
|100%
|2/2
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|8
|2
|0
|0
|0
|15
|23
|25
|K. Nunn
|16:41
|9
|3/6
|50%
|2/3
|66%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|11
|6
|35
|K. Faried
|08:21
|4
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|-4
|3
|44
|K. Mitoglou
|25:13
|9
|4/9
|44%
|4/7
|57%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|3
|3
|3
|1
|0
|23
|7
|0
|T. Shorts
|11:57
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|12
|7
|5
|P. Kalaitzakis
|17:56
|5
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|15
|10
|10
|K. Sloukas
|07:15
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|6
|1
|1
|0
|0
|11
|9
|20
|A. Samontourov
|05:09
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|27
|V. Toliopoulos
|23:19
|14
|4/8
|50%
|1/2
|50%
|3/6
|50%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|27
|14
|41
|J. Hernangomez
|20:04
|3
|1/6
|16%
|0/0
|0%
|1/6
|16%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|19
|4
|77
|O. Yurtseven
|21:13
|17
|6/9
|66%
|6/8
|75%
|0/1
|0%
|5/5
|100%
|3
|6
|9
|0
|3
|2
|0
|0
|30
|21
|TOTAL
|200
|101
|35/61
|57%
|21/33
|63%
|14/28
|50%
|17/17
|100%
|10
|32
|42
|24
|16
|12
|3
|2
|134
