Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη SUNEL Arena και με απίθανο πρώτο ημίχρονο, επικράτησε εύκολα με 101-63 της ΑΕΚ πριν τη διαβολοβδομάδα.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Άταμαν ήταν εντυπωσιακή και στις δυο μεριές του παρκέ και με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, έφτασε σε ένα άνετο ροζ φύλλο αγώνα με 101-63 για να πάει στο 8-1 στη βαθμολογία πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Από την άλλη η Ένωση που έκανε κάκιστο ματς στο ημίχρονο (που έχει αδιάφορο ματς μεσοβδόμαδα στο BCL με τη Σολνόκι) δεν μπόρεσε να ακολουθήσει σε κανένα σημείο του ματς και έπεσε στο 5-4 στην κατάταξη. Ο κόσμος της Βασίλισσας δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά παρόλο που η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη από νωρίς.

Από την πλευρά των νικητών ο Ρογκαβόπουλος είχε 19 πόντους, ενώ ο Γιούρτσεβεν 17 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ντεμπούτο έκανε ο Κλαβέλ. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.

AEK - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο ματς και με 5 πόντους του Γκραντ έκανε το 2-9 στο 3'. Ο Φαρίντ χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στα πέντε λεπτά και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Ο Μήτογλου με βολές έκανε το 9-19 και έδωσε άερα 10 πόντων στην ομάδα του Αταμάν. Η ΑΕΚ δυσκολεύοταν αρκετά στην επίθεση και μέχρι το 7' είχε μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς. Ο Σίλβα μείωσε σε 11-23 από κοντά. Με το δεύτερο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου οι πράσινοι έκαναν το 11-26 δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκόε έλεγξε απόλυτα το δεκάλεπτο και έκανε το 14-33, έχοντας 8/10 δίποντα και 3/4 τρίποντα.

Ο Σίλβα πάλευε να κρατήσει την ΑΕΚ στο ματς και μείωσε σε 18-38 με γκολ φάουλ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 18-44 στο 13' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Οι πράσινοι δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με 22-48 στο 15', με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 14 πόντους. Το ρεσιτάλ των πράσινων στα τρίποντα συνεχίστηκε και έφτασαν το 8/10 στο 17'. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έγραψε το 25-56 στο 19'. Η ομα΄δα του Άταμαν είχε 12/17 τρίποντα ημίχρονο.

Με 10-0 σερί της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έγινε το 38-65. Ο Αρμς με κάρφωμα μείωσε σε 45-71, τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα και τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 48-83.

Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, η ΑΕΚ αδυνατούσε να πλησιάσει, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε μια άνετη επικράτηση, όντας εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο που καθάρισε και το ματς. Ο Σίλβα μείωσε σε 56-88 στο 33' φτάνοντας τους 19 πόντους. Οι πράσινοι διαχειρίστηκαν την τεράστια διαφορά τους και έφτασαν στην εύκολη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101

Ο MVP: Ο Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα και ο Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/17 τρίποντα του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 R. Gray 33:58 10 3/6 50% 2/5 40% 1/1 100% 3/4 75% 0 1 1 2 3 0 1 0 -24 10 7 D. Flionis 15:29 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 -6 -3 24 F. Bartley 32:04 16 6/12 50% 2/4 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 -24 13 25 A. Arms 18:09 6 3/8 37% 3/6 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 4 0 0 1 -12 1 30 C. Silva 35:01 19 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 11/13 84% 3 5 8 6 4 1 0 1 -29 27 1 G. Skordilis 03:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 -1 3 G. Clavell-Lopez 16:12 1 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 2 2 0 1 0 0 0 -21 -3 4 D. Katsivelis 21:46 4 2/7 28% 2/4 50% 0/3 0% 0/2 0% 0 2 2 2 1 3 0 0 -25 3 9 L. Lekavicius 17:51 7 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 1/1 100% 1 2 3 1 0 2 1 0 -29 7 11 N. Arsenopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 M. Pecarski 06:02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -14 -1 22 V. Ioannou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200 63 21/56 37% 16/36 44% 5/20 25% 16/22 72% 5 16 21 14 19 9 7 0 55