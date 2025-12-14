Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο των Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν οι οποίοι πραγματοποίησαν την παρθενική τους εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης κατάφερε να «αποδράσει» από το κλειστό του Αγίου Θωμά κερδίζοντας το Μαρούσι με 87-97 με αποτέλεσμα να φτάσει στην 7η νίκη του ύστερα από εννέα ματς στην Stoiximan GBL.

Τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω στους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν οι οποίοι αποκτήθηκαν μεσούσης της εβδομάδας από τον ΠΑΟΚ και πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα της νέας τους ομάδας.

Αμφότεροι άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις και ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ για το «διπλό» στην έδρα του Αμαρουσίου.

Τι έκανε ο Μπριν Ταϊρί

Χρόνος Συμμετοχής: 26:41

Πόντοι: 16

Δίποντα: 2/6

Τρίποντα: 3/4

Βολές: 3/4

Ριμπάουντ: 4-0

Ασίστ: 4

Κλεψίματα: 2

Λάθη: 6

Τι έκανε ο Τιμι Άλεν