Μπαρτζώκας για Μόρις: «Ρώτησε αν θα πάνε οι προπονητές στο γήπεδο, γιατί ήθελε να σουτάρει»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ειδική αναφορά στον Μόντε Μόρις και τόνισε πως ο παίκτης ζήτησε να πάει να κάνει ατομική προπόνηση το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Μόντε Μόρις μόλις σήμερα έφτασε στην Ελλάδα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει πως ο παίκτης ζήτησε να κάνει απόψε κιόλας προπόνηση!

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Μόντε Μόρις πέρασε σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ρώτησε εάν οι προπονητές θα πάνε στο γήπεδο το απόγευμα, διότι εκείνος ήθελε να σουτάρει, παρά το κουραστικό ταξίδι που είχε από το Ντιτρόιτ.

«Ο Μόρις ήρθε το πρωί, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις και το απόγευμα ρώτησε αν θα πάνε οι προπονητές στο γήπεδο, γιατί ήθελε να πάει να σουτάρει, παρά το τζετ λακ, γιατί είχε ένα κουραστικό ταξίδι από το Ντιτρόιτ μέσω Νέας Υόρκης. Είχαμε μια επικοινωνία μαζί του και μας είπε ότι δούλευε, αλλά ξέρετε το τελευταίο του παιχνίδι με τους Πέισερς ήταν έναν μήνα πριν, κάπου εκεί. Εμείς έχουμε τη δυστυχία να μην έχουμε προπονήσεις. Έχουμε αύριο μία προπόνηση, περισσότερο τακτικής και μετά παίζουμε την Τρίτη με τη Βαλένθια, την Παρασκευή με τη Βιλερμπάν. Πρέπει να αξιολογήσουμε τη φυσική του κατάσταση και μετά αν μπορεί να μπει στο σύστημα του συλλόγου.

Το δυστύχημα για εμένα είναι πως με εξαίρεση τον ΜακΚίσικ, από όταν ήρθαμε στην ομάδα πριν 6-7 χρόνια, δεν έχει τύχει να έρθει κάποιος και μέσα σε 2-3 ημέρες να έχει μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι μας, γιατί παίζουμε με έναν τρόπο που θέλει κάποια προσαρμογή. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει το παιχνίδι καλά κι αυτό το δείχνει η καριέρα του κι αν είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι επιδραστικός όσο και οι άλλοι παίκτες της ομάδας μας», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Μόντε Μόρις.

