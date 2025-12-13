Μίλιτσιτς: «Από τις νίκες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση»

Ο Ιγκορ Μίλιτσιτς στάθηκε στον χαρακτήρα των παικτών του τονίζοντας ότι ο Άρης είχε ανάγκη μια νίκη σαν αυτή που πέτυχε στο Ιβανώφειο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη μετά τη νίκη επί του Ηρακλή είπε αρχικά ότι… «ήταν ένα φοβερό παιχνίδι σε καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν προσφέροντας το μάξιμουμ των δυνάμεών τους. Κάναμε αρκετά λάθη κι αυτό έπαιξε ρόλο, από την άλλη πλευρά όμως θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί έπαιξαν σκληρά, ήλεγξαν τον ρυθμό απέναντι σε μια ομάδα η οποία προερχόταν από σερί νικών και παίζει με μεγάλη ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι η δύναμη που δείξαμε σήμερα είναι προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Βλέπω σημάδια βελτίωσης και είμαι χαρούμενος για τη νίκη την οποία αξίζαμε».

Σε ερώτηση για την απώλεια αμυντικών ριμπάουντ απάντησε ότι… «είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο της ομάδας, όχι μόνο τους ψηλούς. Όπως δεν μου άρεσε ότι ο πόιντ γκαρντ τους (Φόρμαν) εκτέλεσε με τρόπο που τον χαρακτηρίζει κι αυτό δεν μου άρεσε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και μέσα σε αυτά είναι και τα ριμπάουντ. Το ίδιο ισχύει και με τα λάθη που κάναμε».

Σχετικά με το αν αυτή η νίκη μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας και κυρίως να χτίσει αυτοπεποίθηση, είπε… «Είναι κάτι που θέλω από την ομάδα μου αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είδατε τι έγινε πριν τη διακοπή, πώς ήμασταν και πώς επιστρέψαμε παρουσιάζοντας πράγματα που δεν μου άρεσαν. Πρέπει να δώσουμε ότι καλύτερο διαθέτουμε. Υπάρχει μεγάλη επιθυμία. Σίγουρα θα μας δώσει αυτοπεποίθηση αλλά δεν είμαστε ομάδα η οποία θα υποτιμήσει κάποιον αντίπαλο. Είναι αναγκαίο να επιμείνουμε, να έχουμε… καρύδια. Προφανώς ήταν μια νίκη που θέλαμε πάρα πολύ, αλλά να μην μπερδευτούμε. Δεν θα πάρουμε νίκες μέσα από την ατομική ποιότητα αλλά μέσα από την ομαδική δουλειά».