Επίδειξη δύναμης έκανε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση για ένα ημίχρονο κόντρα στο Μαρούσι για τη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ζντοβτς έβαλε τις βάσεις της επικράτησης από το πρώτο ημίχρονο (37-59) και τελικά έφτασε στη νίκη με 97-87, αν και δυσκολεύτηκε στην 4η περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 7-2 για να ρίξει τους ηττημένους στο 2-7.
Από την πλευρά των νικητών ο Ταϊρί είχε 16 πόντους με 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Άλεν 17, οι οποίοι είναι τα δύο νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ. Ο Μουρ είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους ο Κινγκ είχε 30 με 8/14 τρίποντα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη συμπαράσταση των οπαδών τους στις κερκίδες (ακολουθεί και το ποδοσφαιρικό Ατρόμητος - ΠΑΟΚ), ενώ τη δικιά του πνοή έδωσε και ο κόσμος του Αμαρουσίου.
Στο περσινό ματς των δύο ομάδων, το Μαρούσι πήγε να επιστρέψει από το -23, αλλά τελικά ηττήθηκε με 80-81.
Μαρούσι - ΠΑΟΚ: Το ματς
O ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να πάρει μια διαφορά 11 πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με το καλάθι του Κόνιαρη για τρεις που έγραψε το 20-31. Η ομάδα του Ζντοβτς δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και κατάφερε να εκτοξεύσει το προβάδισμα στους 21 πόντους, αφού ο Μουρ έκανε το 28-49, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκλεισε το ημίχρονο στο 37-59 χάρη στο τρίποντο του Ντίμσα. Το Μαρούσι ήταν άστοχο στα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και τελείωσε με 37-59.
To Mαρούσι προσπάθησε για να επιστρέψει στο ματς και με το τρίποντο του Καλαϊτζάκη έκανε το 65-80 στο 30'. Ο Χατζηδάκης έριξε τη διαφορά στους 10 για το 75-85 στο 33'. Ο Κινγκ μείωσε σε 86-91 στο 37'. Ο Καλαϊτζάκης έγραψε το 88-95 στο 38'. Ο Ταϊρί έκανε το 87-97 στα 42 δευτερόλεπτα και κλείδωσε τη νίκη του ΠΑΟΚ.
Τα δεκάλεπτα: 20-31, 37-59, 65-80, 87-97
Ο MVP: Ο Άλεν με 17 πόντους, ο Ταϊρί με 16 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Μουρ με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κινγκ με 30 πόντους και 8-13 τρίποντα
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 8 τρίποντα του Κινγκ.
|Maroussi CHERY
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|C. Reynolds *
|32:02
|5
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|3
|3
|6
|0
|4
|1
|0
|0
|-4
|7
|7
|M. Salash *
|21:39
|14
|6/7
|85%
|4/4
|100%
|2/3
|66%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-6
|14
|11
|J. King *
|27:51
|30
|11/19
|57%
|3/5
|60%
|8/14
|57%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|0
|0
|3
|27
|22
|J. Williams *
|20:08
|11
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|5/6
|83%
|2
|4
|6
|1
|0
|2
|1
|0
|-7
|16
|32
|L. Perrantes *
|8:47
|0
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|3
|G. Karakostas
|16:15
|3
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0/5
|0%
|3/4
|75%
|0
|0
|0
|2
|3
|0
|0
|0
|-2
|1
|4
|D. Macon
|18:41
|8
|4/8
|50%
|4/5
|80%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|2
|1
|0
|0
|-14
|9
|10
|M. Chatzidakis
|16:17
|5
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|3
|1
|4
|0
|4
|3
|0
|1
|-3
|3
|16
|G. Kalaitzakis
|27:58
|11
|4/9
|44%
|3/6
|50%
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|0
|7
|7
|1
|2
|1
|0
|0
|-2
|12
|Team / Coaches
|1
|2
|3
|0
|TOTAL
|200
|87
|30/66
|45%
|19/32
|59%
|11/34
|32%
|16/22
|72%
|10
|21
|31
|14
|21
|11
|10
|2
|91
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|C. Melvin *
|29:29
|15
|6/13
|46%
|5/8
|62%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|16
|5
|B. Tyree *
|26:41
|16
|5/10
|50%
|2/6
|33%
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|4
|2
|6
|0
|0
|2
|14
|18
|N. Persidis *
|19:17
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|3
|0
|0
|0
|-4
|8
|26
|B. Moore *
|29:47
|16
|4/5
|80%
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|7/7
|100%
|2
|6
|8
|2
|2
|2
|0
|0
|7
|23
|33
|T. Dimsa *
|33:57
|12
|4/11
|36%
|1/3
|33%
|3/8
|37%
|1/1
|100%
|0
|5
|5
|3
|4
|1
|0
|1
|18
|13
|0
|T. Allen
|21:24
|17
|5/10
|50%
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|5/8
|62%
|2
|1
|3
|0
|4
|2
|1
|0
|13
|11
|6
|A. Koniaris
|20:33
|11
|4/6
|66%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|3
|3
|0
|1
|3
|12
|10
|D. Slaftsakis
|2:32
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-2
|1
|17
|M. Jones
|13:12
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|4
|0
|0
|0
|10
|9
|Team / Coaches
|3
|4
|7
|0
|TOTAL
|200
|97
|33/63
|52%
|22/39
|56%
|11/24
|45%
|20/24
|83%
|11
|29
|40
|18
|23
|15
|6
|2
|114
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.