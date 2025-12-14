Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός επιθετικά στο Μαρούσι και επικράτησε με 97-87, πηγαίνοντας στο 7-2. Πάλεψαν για την ανατροπή οι γηπεδούχοι αλλά δεν τα κατάφεραν.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση για ένα ημίχρονο κόντρα στο Μαρούσι για τη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ζντοβτς έβαλε τις βάσεις της επικράτησης από το πρώτο ημίχρονο (37-59) και τελικά έφτασε στη νίκη με 97-87, αν και δυσκολεύτηκε στην 4η περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 7-2 για να ρίξει τους ηττημένους στο 2-7.

Από την πλευρά των νικητών ο Ταϊρί είχε 16 πόντους με 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Άλεν 17, οι οποίοι είναι τα δύο νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ. Ο Μουρ είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους ο Κινγκ είχε 30 με 8/14 τρίποντα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη συμπαράσταση των οπαδών τους στις κερκίδες (ακολουθεί και το ποδοσφαιρικό Ατρόμητος - ΠΑΟΚ), ενώ τη δικιά του πνοή έδωσε και ο κόσμος του Αμαρουσίου.

Στο περσινό ματς των δύο ομάδων, το Μαρούσι πήγε να επιστρέψει από το -23, αλλά τελικά ηττήθηκε με 80-81.

Μαρούσι - ΠΑΟΚ: Το ματς

O ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να πάρει μια διαφορά 11 πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με το καλάθι του Κόνιαρη για τρεις που έγραψε το 20-31. Η ομάδα του Ζντοβτς δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και κατάφερε να εκτοξεύσει το προβάδισμα στους 21 πόντους, αφού ο Μουρ έκανε το 28-49, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκλεισε το ημίχρονο στο 37-59 χάρη στο τρίποντο του Ντίμσα. Το Μαρούσι ήταν άστοχο στα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και τελείωσε με 37-59.

To Mαρούσι προσπάθησε για να επιστρέψει στο ματς και με το τρίποντο του Καλαϊτζάκη έκανε το 65-80 στο 30'. Ο Χατζηδάκης έριξε τη διαφορά στους 10 για το 75-85 στο 33'. Ο Κινγκ μείωσε σε 86-91 στο 37'. Ο Καλαϊτζάκης έγραψε το 88-95 στο 38'. Ο Ταϊρί έκανε το 87-97 στα 42 δευτερόλεπτα και κλείδωσε τη νίκη του ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 37-59, 65-80, 87-97

Ο MVP: Ο Άλεν με 17 πόντους, ο Ταϊρί με 16 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Μουρ με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κινγκ με 30 πόντους και 8-13 τρίποντα

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 8 τρίποντα του Κινγκ.

Maroussi CHERY FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 C. Reynolds * 32:02 5 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 3/3 100% 3 3 6 0 4 1 0 0 -4 7 7 M. Salash * 21:39 14 6/7 85% 4/4 100% 2/3 66% 0/1 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 -6 14 11 J. King * 27:51 30 11/19 57% 3/5 60% 8/14 57% 0/0 0% 0 0 0 2 1 5 0 0 3 27 22 J. Williams * 20:08 11 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 5/6 83% 2 4 6 1 0 2 1 0 -7 16 32 L. Perrantes * 8:47 0 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 1 -3 0 3 G. Karakostas 16:15 3 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 3/4 75% 0 0 0 2 3 0 0 0 -2 1 4 D. Macon 18:41 8 4/8 50% 4/5 80% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 5 2 1 0 0 -14 9 10 M. Chatzidakis 16:17 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 3/4 75% 3 1 4 0 4 3 0 1 -3 3 16 G. Kalaitzakis 27:58 11 4/9 44% 3/6 50% 1/3 33% 2/4 50% 0 7 7 1 2 1 0 0 -2 12 Team / Coaches 1 2 3 0 TOTAL 200 87 30/66 45% 19/32 59% 11/34 32% 16/22 72% 10 21 31 14 21 11 10 2 91