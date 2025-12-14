Ο Άρης είχε μεγάλη ανάγκη μιας νίκης σαν αυτή που πέτυχε στο Ιβανώφειο, ακόμα μεγαλύτερη είναι όμως αυτή ενός σερί επιτυχιών που θα αλλάξει την πορεία της χρονιάς.

Για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι, ο Άρης βγήκε νικητής από μια μάχη επιβίωσης. Προηγήθηκε αυτή στο Nick Galis Hall απέναντι στη Βενέτσια, ακολούθησε τούτη στο «κοχλασμένο» Ιβανώφειο. Και στα δύο παιχνίδια, η στατιστική ανέδειξε την ηγετική φυσιογνωμία του Μπράις Τζόουνς. Η συμπεριφορά του Αμερικανού είναι αλλιώτικη σε σύγκριση με τους πρώτους αγώνες αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ακόμη και στα time out’s, όπως εξάλλου απαθανατίστηκε από τον τηλεοπτικό φακό στη διάρκεια της τελευταίας διακοπής στο Ιβανώφειο όπου συγκέντρωσε τους συμπαίκτες του με επισημάνσεις για ένα play.

Στατιστικά, ο βραχύσωμος Αμερικανός και MVP των δύο τελευταίων αγώνων του Άρη, έχει παράξει (περίπου) το 50% των πόντων της ομάδας του στον ίδιο αριθμό αγώνων . Έφτασε στους «46» από τους συνολικά 90 απέναντι στη Βενέτσια και τους «39» κόντρα στον Ηρακλή. Είναι επίσης και το εξαιρετικής δυσκολίας καλάθι που σημείωσε στο Ιβανώφειο σε μια επίθεση που έδειχνε χαμένη και το οποίο ουσιαστικά καθόρισε την έκβαση του παιχνιδιού. Το αγωνιστικό step up του Μπράις Τζόουνς είναι ένας από τους λόγους της βελτιωμένης πορείας του Άρη.

Κυρίως όμως, η ουσιαστική ένταξη του Αμίν Νούα του οποίου τα μακρινά σουτ κράτησαν ζωντανούς τους «κίτρινους» σ’ ένα σημείο του παιχνιδιού όπου κινδύνευσαν με εκτροχιασμό από την πορεία της νίκης. Σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ικανότητα του Άρνολντας Κουλμπόκα, είναι σπουδαίας σημασίας για κάθε ομάδα να σουτάρουν με ακρίβεια οι δύο εκ των βασικών ψηλών της. Στο Ιβανώφειο, οι δυο τους συνυπήρξαν στο παρκέ αρκετά αγωνιστικά λεπτά. Τούτο είχε κόστος ως προς την δράση των ψηλών του αντιπάλου, δεν υπήρχε όμως άλλη επιλογή.

Ζητούμενο για τον Άρη παραμένει η εκτέλεση μέσα από τη ρακέτα. Στον αγώνα με τον Ηρακλή, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς επέλεξε τον Στίβεν Ίνοκ αντί του Τζέικ Φόρεστερ στην 6αδα των ξένων. Έδειξε το σχέδιό του μέσα από την τροφοδοσία του Αμερικανού σέντερ από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και με στόχο τη φθορά των ψηλών του αντιπάλου, επί της ουσίας όμως αυτό δεν βγήκε με συνέπεια τον περιορισμό του χρόνου του παίκτη. Μεγαλύτερη φθορά προκάλεσε ο Μιχάλης Τσαϊρέλης στο ντεμπούτο του – στην 3η θητεία του στους «κίτρινους» - παρά ο θηριώδης σέντερ. Γενικώς, η αύξηση των συνεργασιών μεταξύ κοντών και ψηλών παραμένει ένα από τα θέματα που επιζητούν λύση. Στη νίκη επί του Ηρακλή, οι περισσότερες από τις 16 ασίστ που μοίρασαν οι «κίτρινοι» πήγαν σε αμαρκάριστους παίκτες (περίπου) στη γραμμή του τριπόντου. Η καλύτερη ανάγνωση των μις ματς και η πάσα σε ταχύτερο χρόνο, είναι δύο στοιχεία του παιχνιδιού στα οποία απαιτείται βελτίωση.

Το ίδιο ισχύει και στην εκτέλεση του transition παιχνιδιού ενός τομέα ο οποίος έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ. Χθες (13/12), αυτά έφτασαν τα 16! Ο Άρης δεν βρίσκει ξεκούραστους πόντους, παράλληλα δυσκολεύεται στη μετουσίωση των καλών αμυνών έχοντας περιορισμένη συγκομιδή πόντων στο ανοιχτό γήπεδο. Απέναντι στον Ηρακλή, με εννιά καταγεγραμμένα κλεψίματα, οι πόντοι στον αιφνιδιασμό ήταν μόλις τρεις.

Επιστρέφοντας στα πρόσωπα, σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες, στους δύο τελευταίους ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς έδωσε περισσότερο χρόνο στον Λευτέρη Μποχωρίδη. Δεν βγήκε χαμένος. Ο αρχηγός του Άρη ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο του αγώνα με τη Βενέτσια, ήταν στο παρκέ του Ιβανωφείου και στο +9 της ομάδας του μετρώντας διαδοχικές τελικές πάσες και κλεψίματα. Ο Στέλιος Πουλιανίτης μάλλον αδικήθηκε ως προς τον χρόνο συμμετοχής που πήρε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή καθώς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι σε εκτέλεση, ανάγνωση και κατεύθυνση της ομάδας του. Δεν ίσχυσε το ίδιο για τον Ντανίλο Άντζουσιτς ο οποίος προσπαθεί να βρει τον ρόλο του, αναζητώντας αυτοπεποίθηση μέσα από την ευστοχία από μακρινή απόσταση. Χθες, είχε 0/6.

Συνολικά, ο Άρης δείχνει πιο ξεκάθαρος σε αυτό που θέλει να κάνει στο γήπεδο, είναι αναγκαίο όμως να το κάνει καλύτερα. Οι διαδοχικές νίκες επί των Βενέτσια, Ηρακλή είναι από αυτές που ενισχύουν το επίπεδο αυτοπεποίθησης της ομάδας. Δύο ακόμη στα παιχνίδια που ακολουθούν απέναντι σε Αμβούργο και Περιστέρι, προφανώς θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του συνόλου ενόψει του κρίσιμου μήνα που ακολουθεί – από τα τέλη του Δεκέμβρη έως και αυτά του Γενάρη – στη διάρκεια του οποίου θα κριθούν πολλά σε Basket League και Eurocup.