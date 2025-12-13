Ηρακλής - Άρης 80-82: Πήραν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης οι «κίτρινοι»

Αχιλλέας Μαυροδόντης

bet365

Ο Άρης πήρε το ντέρμπι στην έδρα του Ηρακλή, με τους «κίτρινους» να επιβιώνουν στο θρίλερ και να φεύγουν από το Ιβανόφειο με το «διπλό».

ΜΑΤΣΑΡΑ είχαμε στο Ιβανόφειο, με τον Άρη να κάνει την δουλειά στο τέλος και να παίρνει τη νίκη κόντρα στον Ηρακλή (80-82).

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τις δύο ομάδες να βάζουν το ένα μεγάλο σουτ μετά το άλλο. Ένα λάθος του Ηρακλή όμως και το άστοχο τρίποντο του Φόρμαν στο τέλος, ήταν σημεία κομβικά, προκειμένου να φτάσει στη νίκη.

Ο Άρης, με αυτό το αποτέλεσμα, ανέβηκε στο 4-5, ρεκόρ στο οποίο βρίσκεται και ο Ηρακλής.

Ο Μπράις Τζόουνς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Άρη, με τον Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν να έχει 25 για τον Ηρακλή.

 

Ηρακλής - Άρης: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν μαζί στο σκορ, με τον φωτεινό πίνακα στο 5' να γράφει 11-11, όμως ο Άρης πάτησε γκάζι και έκλεισε το δεκάλεπτο με το υπέρ του 16-21. Γουέαρ και Φάντερμπερκ έριξαν τη διαφορά στον πόντο (20-21, 13') αλλά ο Άρης με ένα επιθετικό... ξέσπασμα προηγήθηκε με 20-29 (17'). Το ματς πήγε και στον πόντο, με τον Αρη να πηγαίνει στο ημίχρονο με +2 37-39.

Το ματς έγινε θρίλερ στην συνέχεια, με καμία ομάδα να μην μπορεί να ξεφύγει. Ουσιαστικά ζήσαμε μια κατάσταση «μία σου και μια μου», με το τέλος της περιόδου να βρίσκει ξανά μπροστά τον Άρη με 55-56. Μέχρι το 35' η κατάσταση έμεινε ίδια (64-65), με τον Άρη όμως να κρατά τα ηνία. Ο Ράιτ-Φόρμαν με δύο καλάθια και μία βολή διαμόρφωσε το 77-76 στο 38' και εκεί ξεκίνησε το απόλυτο θρίλερ.

Ο Νουά ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο για το 77-79, αλλά ο Ράιτ-Φόρμαν απάντησε και έκανε το 80-79 με 37,1" να απομένουν. Με 16" ο Τζόουνς σκόραρε ξανά και έδωσε το προβάδισμα στον Άρη (80-81) και στην επαναφορά ο Ράιτ-Φόρμαν έκανε λάθος, με τον Άρη να κερδίζει την κατοχή και να παίρνει τελικά το «διπλό» με 80-82, καθώς ο Αμερικανός αστόχησε στο τρίποντο της νίκης στην συνέχεια.

Ο MVP: Ο Μπράις Τζόουνς με 26 πόντους και μεγάλα σουτ στο τέλος ήταν ό,τι καλύτερο για τον Άρη. Είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν είχε 25 πόντους για τον Ηρακλή, αλλά στο τέλος ήταν και ο μοιραίος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 9 κλεψίματα του Άρη αποδείχθηκαν κομβικά.

Τα Δεκάλεπτα: 16-21, 37-39, 55-56, 80-82

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3J. Wright-Foreman35:25258/1747%4/580%4/1233%5/955%23564110-323
5C. Smith25:1963/742%3/742%0/00%0/10%17822302310
10D. Moraitis25:2852/728%2/366%0/40%1/1100%2027130016
11L. Ware15:29115/771%5/771%0/00%1/333%22404102-412
16C. Syllas24:2131/250%0/00%1/250%0/00%1450300087
0D. Funderburk29:41186/1250%6/966%0/30%6/785%13412210-515
4K. Foster7:2500/10%0/00%0/10%0/00%00011210-9-1
7N. Tsiakmas22:4572/825%1/250%1/616%2/2100%01103210-61
19J. Edler-Davis14:0752/366%1/250%1/1100%0/00%3250100059
TOTAL2008029/6445%22/3562%7/2924%15/2365%1624401721154487

Aris Thessaloniki BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: I. MilicicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#Players
3B. Jones28:262610/1283%9/1181%1/1100%5/5100%04453003030
5A. Noua33:45176/1250%4/850%2/450%3/475%45911403223
23S. Enoch12:1952/633%2/633%0/00%1/250%0220002414
25R. Harrell20:4221/250%1/1100%0/10%0/00%04430004-88
33D. Andusic26:0330/60%0/20%0/40%3/475%01102104-3-4
0E. Mitrou-Long19:2083/1127%2/728%1/425%1/250%0004010174
2P. Lefas0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9M. Tsairielis7:4231/1100%1/1100%0/00%1/1100%0000100322
11S. Poylianitis11:5394/4100%3/3100%1/1100%0/00%02200102012
12G. Giouzelis4:5600/00%0/00%0/00%0/00%00001002-3-1
13L. Bochoridis (C)14:1310/30%0/10%0/20%1/250%1232020084
98A. Kulboka20:4083/650%1/250%2/450%0/00%0111100246
TEAM TOTALS2008230/6347%23/4254%7/2133%15/2075%92231169922893

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα