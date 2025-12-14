Ο Τόμας Γουόκαπ μοιράστηκε τις σκέψεις του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Περιστέρι και έκανε τη σύγκριση με την αναμέτρηση της Βαρκελώνης.

Ο Τεξανός γκαρντ έκανε προσωπικό ρεκόρ μοιράζοντας 16 ασίστ και μετά το τέλος του αγώνα στο Περιστέρι για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είναι σίγουρα καλό για εμένα, αλλά γενικά ο τρόπος που γυρνούσαμε τη μπάλα σήμερα ήταν πραγματικά καλός. Μέχρι τώρα στη σεζόν δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτό. Σήμερα πιστεύω κάναμε καλή δουλειά στο να επιστρέψουμε σε αυτό που πραγματικά είμαστε. Η μπάλα ήταν σε κίνηση συνεχώς και είδατε πόσο καλό ρυθμό είχαμε στο παιχνίδι».

Κάνοντας την σύγκριση με το παιχνίδι στη Βαρκελώνη, ο Τόμας Γουόκαπ, είπε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω αν η σημερινή ομάδα είχε εμφανιστεί στη Βαρκελώνη θα είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα. Ο τρόπος που παίξαμε δεν είναι αποδεκτός για τα δικά μας στάνταρ. Σήμερα ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψουμε στο γήπεδο, να δείξουμε λίγη προσωπική υπερηφάνεια και να αποδείξουμε πρώτα στους εαυτούς μας ποιοι είμαστε και ποιοι μπορούμε να γίνουμε πραγματικά. Αν θέλουμε να έχουμε μία επιτυχημένη σεζόν, πρέπει να κάνουμε εμφανίσεις σαν αυτήν».

Όσο για το τι πρέπει να διορθώσουν ενόψει της διαβολοβδομάδας και των αγώνων με Βαλένθια και Βιλερμπάν; «Το δείξαμε σήμερα. Ο τρόπος που παίξαμε σήμερα. Παίξαμε με ενέργεια και σωματική δύναμη. Παίξαμε ομαδικά. Γυρίσαμε τη μπάλα. Το πήραμε σοβαρά για 40 λεπτά. Ακόμα και όταν υπήρχε διαφορά 30 πόντων. Ήμασταν πεινασμένοι, θέλαμε περισσότερο. Συνεχίσαμε να παίζουμε άμυνα. Συνεχίσαμε να κουνάμε τη μπάλα. Κανένας δεν έπαιζε για τον εαυτό του. Αυτό είναι που δεν κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και όχι μόνο την επόμενη, αλλά κάθε εβδομάδα πρέπει να το κάνουμε. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχίες στη σεζόν, πρέπει να κάνουμε περισσότερα τέτοια παιχνίδια».

Και σε ερώτηση για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, είπε χαρακτηριστικά: «Τον γνωρίσαμε σήμερα. Εξαιρετικό παιδί. Είναι χαρούμενος που είναι εδώ. Θα μας βοηθήσει να κερδίζουμε. Χαιρόμαστε που είναι στα αποδυτήρια και ανυπομονούμε να τον δούμε στο γήπεδο μαζί μας».