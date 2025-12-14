Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβγαλε το καπέλο του στον Τόμας Γουόκαπ για το μοναδικό ρεκόρ που σημείωσε στις ασίστ.

Ο Τεξανός πλέι μέικερ έσπασε όλα τα κοντέρ στο κλειστό του Περιστερίου μοιράζοντας 16 ασίστ, αριθμός που αποτελεί και προσωπικό ρεκόρ!

Με την απόδοσή του βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια εύκολη νίκη απέναντι στην ομάδα των βορείων προαστίων με 105-62 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε μόνο καλά λόγια να πει στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα:

«Κάναμε μία σοβαρή εμφάνιση. Είναι δύο οι αιτίες. Η πρώτη είναι ότι σεβόμαστε το Περιστέρι. Είναι η τέταρτη ομάδα στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεν μπήκαμε για να κάνουμε περίπατο» είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού και στάθηκε στον Γουόκαπ:

«Ο Τόμας είναι η επιτομή του playmaker. Δεν είναι μόνο ότι είχε16 ασίστ. Σε 20 λεπτά που έπαιξε. Αλλά γενικά το πως κατεύθυνε το παιχνίδι. Πως έβαζε όλους τους παίκτες μέσα στο επιθετικό παιχνίδι και τι άμυνα έπαιξε, νομίζω το ξέρουν όλοι. Αν περιμένουμε να το κάνει σε 90 παιχνίδια το χρόνο, αποκλείεται. Κανένας παίκτης δεν το κάνει. Αλλά είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και το ξέρετε όλοι».

Όσο για το δικό του ρεκόρ συμμετοχών στον πάγκο του Ολυμπιακού; «Είναι πολύ τιμητικό αλλά καλύτερα να μιλήσουμε όταν τελειώσει η θητεία μου στον Ολυμπιακό. Να αξιολογήσουμε τότε τα πράγματα. Στον Ολυμπιακό το μόνο που μετράει δεν είναι τα προσωπικά ρεκόρ, αλλά οι τίτλοι και οι επιτυχίες».