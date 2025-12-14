Ο Γιούρι Ζντοβτς ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη επί του Αμαρουσίου μέσα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Το είπα και στο ημίχρονο ότι περίμενα την αντίδραση. Είναι οι χειρότεροι αγώνες αυτοί όταν προηγείσαι με 20 πόντους στο ημίχρονο. Ξέρεις ότι θα κάνουν τα πάντα για να αντιδράσουν. Είναι πιο χαλαροί μετά, σουτάρουν χωρίς πίεση και αρχίζουν να σκοράρουν. Επιβιώσαμε. Κάναμε πολλά λάθη, έχουμε νέους παίκτες στο σύστημα οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους κανόνες. Όμως βρήκαμε τον τρόπο για να επικοινωνήσουμε μαζί τους, τους βοήθησαν οι παίκτες και οι προπονητές και στο τέλος κερδίσαμε. Δεν ήταν εύκολο όπως μπορεί να φάνηκε».

Για τους νέους παίκτες, Ταϊρί και Άλεν: «Είναι παίκτες υψηλού επιπέδου. Κατέστρεψαν λίγο την ισορροπία μας, αλλά με την προσωπική τους ικανότητα μας έδωσαν κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας τα οποία δεν είχαμε. Δεν είναι εύκολο για μένα να βρω τρόπο να τους ενσωματώσω και γίνουν μέλη της οικογένειά μας. Αυτή η νίκη μας βοήθησε πολύ».

Για τους οπαδούς: «Δεν το ήξερα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν του Αμαρουσίου. Όμως όταν πήγα πιο κοντά ήταν κάτι το εκπληκτικό. Ήταν σαν να παίζουμε στην έδρα μας. Στο ημίχρονο μοιυ θύμισαν τις παλιές, δικές μου, μέρες που κάπνιζαν τσιγάρα! Σίγουρα μας βοήθησαν πολύ και δεν σταμάτησαν να φωνάζουν για 40 λεπτά, έδειξαν ποιος είναι ο ΠΑΟΚ».