Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν ανέλυσε στη συνέντευξη Τύπου τα δεδομένα της επιστροφής του Τσέντι Όσμαν και του Ρίσον Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβλήθηκε της ΑΕΚ, όμως μετά το τέλος της αναμέτρησης το μεγάλο ερώτημα για τον Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου ήταν τι γίνεται με τους Τσέντι Όσμαν και Ρίσον Χολμς.

Ο Τούρκος τεχνικός εξήγησε με σαφήνεια πως ακόμη δεν έχουν αγωνιστεί τις τελευταίες εβδομάδες οι δυο παίκτες, αλλά τη Δευτέρα (15/12) θα ξεκαθαρίσει εάν θα είναι διαθέσιμοι για τη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί με την Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας και την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.

«Για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι σίγουρος. Ούτε ο Όσμαν, ούτε ο Χολμς έχουν αγωνιστεί τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε θα δούμε στην προπόνηση της Δευτέρας, αν είναι σε φόρμα για να παίξουν σε ματς της EuroLeague» απάντησε ο Εργκίν Αταμάν, βάζοντας τα πράγματα στη θέση του. Συνεπώς, η προπόνηση της Δευτέρας (15/12) θα είναι ο καθρέπτης για την κατάσταση των δυο παικτών και τον βαθμό αγωνιστικής τους ετοιμότητας.

Όσο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ο τεχνικός των «πρασίνων», δήλωσε: «Ξέραμε ότι η ΑΕΚ είναι μια δυνατή ομάδα και έχει παίξει σημαντικά παιχνίδια μέχρι τώρα. Προετοιμαστήκαμε καλά πνευματικά κι αυτό φάνηκε στο πρώτο μέρος, που παίξαμε τέλειο μπάσκετ αμυντικά και επιθετικά. Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, βρήκαμε τα ελεύθερα σουτ και τα βάλαμε. Σημειώσαμε 65 πόντους, προσφέροντας όμορφο θέαμα. Δείξαμε ότι όταν παίζουμε σωστό μπάσκετ, έχουμε μεγάλες δυνατότητες».

Και συμπλήρωσε: «Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ μπήκε πιο επιθετικά για να μαζέψει τη μεγάλη διαφορά. Εμείς κάναμε κάποια λάθη στην επίθεση, αλλά και πάλι κρατήσαμε τον έλεγχο του αγώνα και πήραμε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, σε αυτή την ατμόσφαιρα και λιγότερο από 48 ώρες μετά την ήττα στο Μιλάνο. Ήταν μια καλή αντίδραση από τους παίκτες μου».