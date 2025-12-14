Μετά το κακό παιχνίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός... ξέσπασε πάνω στο Περιστέρι, όπως δείχνει και το τελικό 62-105.
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη, εκτοξεύοντας τη διαφορά και κάνοντας... εύκολη τη ζωή του.
Ο Τόμας Γουόκαπ έκανε ρεκόρ καριέρας με 16 ασίστ, ενώ είχε και 8 πόντους. Στους 23 ο Σάσα Βεζένκοβ σε 23' στο παρκέ.
Περιστέρι - Ολυμπιακός: Το ματς
Το Περιστέρι μπήκε δυναμικά και με όπλο τα τρίποντα, ήταν για τα καλά μέσα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο. Η αναμέτρηση ήταν «μια σου και μια μου» σε όλη την διάρκεια της περιόδου, με τον Χάρις μάλιστα να διαμορφώνει το 23-22 με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 10’. Η συνέχεια όμως ήταν μια… άλλη ιστορία.
Με όπλο την άμυνα, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ξέφυγε στο σκορ, με το Περιστέρι να μην μπορεί πλέον να ακολουθήσει. Τα τρίποντα άρχισαν να μπαίνουν για τον Ολυμπιακό μετά το 1/6 του πρώτου δεκαλέπτου και η διαφορά εκτοξεύτηκε, με το σκορ ημιχρόνου να φτάνει στο 35-50.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γκάζωσε ακόμη περισσότερο στην συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να μην αφήνει το Περιστέρι να πάρει ανάσα! Συνολικό επιμέρους 9-32 και στο 30’ το σκορ ήταν 44-82, ενώ πριν το τρίποντο του Μουράτου οι Πειραιώτες έφτασαν και στο +41 με διπλό σκορ (41-82).
Η Τέταρτη περίοδος ήταν μια τυπική διαδικασία, με το μοναδικό που είχαμε να περιμένουμε να είναι το τελικό σκορ. Το φράγμα των 100 πόντων το έσπασε με τρίποντο ο Παπανικολάου και εν τέλει ο Ολυμπιακός επικράτησε με το επιβλητικό +43 (62-105)
- Ο MVP: Ο Τόμας Γουόκαπ με 8 πόντους και 16(!) ασίστ, ενώ έκανε ΜΗΔΕΝ λάθη!
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νίκολς των 13 πόντων ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ολυμπιακός είχε 33 ασίστ για μόλις 9 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105
|Peristeri Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Nichols
|20:55
|13
|5/10
|50%
|3/5
|60%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|2
|3
|4
|3
|0
|-28
|8
|1
|A. Cardenas
|25:45
|10
|4/12
|33%
|2/6
|33%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|-17
|6
|2
|J. Van Tubbergen
|19:36
|7
|2/8
|25%
|1/5
|20%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|-10
|5
|4
|O. Payne
|20:26
|4
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|1
|4
|0
|4
|1
|0
|3
|-15
|6
|8
|A. Thomakos
|14:33
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|-6
|-1
|3
|J. Petrakis
|11:35
|7
|3/5
|60%
|2/3
|66%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|-14
|9
|5
|J. Ittounas
|7:44
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-18
|-2
|7
|V. Mouratos
|12:42
|4
|1/4
|25%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|1
|-19
|1
|11
|R. Abercrombie
|23:21
|10
|4/8
|50%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|-26
|6
|14
|D. Kaklamanakis
|17:27
|3
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-26
|4
|22
|C. Harris (C)
|15:56
|4
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|-31
|5
|77
|D. Papageorgiou
|10:00
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|0
|-5
|0
|Team / Coaches
|0
|2
|2
|0
|TOTAL
|200
|62
|23/65
|35%
|14/38
|36%
|9/27
|33%
|7/10
|70%
|8
|17
|25
|11
|25
|12
|4
|4
|49
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Walkup
|21:02
|8
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|16
|1
|0
|0
|1
|30
|28
|14
|S. Vezenkov
|23:19
|23
|10/14
|71%
|10/11
|90%
|0/3
|0%
|3/3
|100%
|4
|7
|11
|2
|3
|0
|0
|1
|31
|33
|25
|A. Peters
|24:36
|15
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|9/11
|81%
|1
|5
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|29
|15
|33
|N. Milutinov
|16:01
|9
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|3
|5
|1
|3
|2
|2
|2
|37
|14
|94
|E. Fournier
|19:60
|6
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|0
|22
|10
|1
|F. Ntilikina
|18:58
|8
|3/7
|42%
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|13
|8
|9
|S. Lee
|9:60
|7
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|6
|16
|K. Papanikolaou (C)
|22:05
|11
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|1
|4
|5
|3
|0
|1
|3
|0
|21
|18
|21
|O. Netzipoqlou
|6:21
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|22
|T. Dorsey
|13:39
|10
|2/8
|25%
|0/3
|0%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|20
|7
|37
|K. Antetokounmpo
|9:26
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|2
|4
|0
|45
|D. Hall
|14:33
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|12
|Team / Coaches
|1
|2
|3
|1
|TOTAL
|200
|105
|36/66
|54%
|24/41
|58%
|12/25
|48%
|21/26
|80%
|14
|35
|49
|33
|18
|9
|8
|6
|157
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.