Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Περιστέρι, κέρδισε άνετα με +43 (62-105) και ανέβηκε στο 10-0.

Μετά το κακό παιχνίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός... ξέσπασε πάνω στο Περιστέρι, όπως δείχνει και το τελικό 62-105.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη, εκτοξεύοντας τη διαφορά και κάνοντας... εύκολη τη ζωή του.

Ο Τόμας Γουόκαπ έκανε ρεκόρ καριέρας με 16 ασίστ, ενώ είχε και 8 πόντους. Στους 23 ο Σάσα Βεζένκοβ σε 23' στο παρκέ.

Περιστέρι - Ολυμπιακός: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε δυναμικά και με όπλο τα τρίποντα, ήταν για τα καλά μέσα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο. Η αναμέτρηση ήταν «μια σου και μια μου» σε όλη την διάρκεια της περιόδου, με τον Χάρις μάλιστα να διαμορφώνει το 23-22 με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 10’. Η συνέχεια όμως ήταν μια… άλλη ιστορία.

Με όπλο την άμυνα, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ξέφυγε στο σκορ, με το Περιστέρι να μην μπορεί πλέον να ακολουθήσει. Τα τρίποντα άρχισαν να μπαίνουν για τον Ολυμπιακό μετά το 1/6 του πρώτου δεκαλέπτου και η διαφορά εκτοξεύτηκε, με το σκορ ημιχρόνου να φτάνει στο 35-50.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γκάζωσε ακόμη περισσότερο στην συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να μην αφήνει το Περιστέρι να πάρει ανάσα! Συνολικό επιμέρους 9-32 και στο 30’ το σκορ ήταν 44-82, ενώ πριν το τρίποντο του Μουράτου οι Πειραιώτες έφτασαν και στο +41 με διπλό σκορ (41-82).

Η Τέταρτη περίοδος ήταν μια τυπική διαδικασία, με το μοναδικό που είχαμε να περιμένουμε να είναι το τελικό σκορ. Το φράγμα των 100 πόντων το έσπασε με τρίποντο ο Παπανικολάου και εν τέλει ο Ολυμπιακός επικράτησε με το επιβλητικό +43 (62-105)

Ο MVP : Ο Τόμας Γουόκαπ με 8 πόντους και 16(!) ασίστ, ενώ έκανε ΜΗΔΕΝ λάθη!

: Ο Τόμας Γουόκαπ με 8 πόντους και 16(!) ασίστ, ενώ έκανε ΜΗΔΕΝ λάθη! Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ : Ο Νίκολς των 13 πόντων ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου.

: Ο Νίκολς των 13 πόντων ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ολυμπιακός είχε 33 ασίστ για μόλις 9 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105

Peristeri Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Nichols 20:55 13 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 1/2 50% 0 0 0 2 3 4 3 0 -28 8 1 A. Cardenas 25:45 10 4/12 33% 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 3 3 3 1 2 0 0 -17 6 2 J. Van Tubbergen 19:36 7 2/8 25% 1/5 20% 1/3 33% 2/2 100% 1 2 3 0 1 0 0 1 -10 5 4 O. Payne 20:26 4 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 2/2 100% 3 1 4 0 4 1 0 3 -15 6 8 A. Thomakos 14:33 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 1 0 -6 -1 3 J. Petrakis 11:35 7 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 0/0 0% 3 1 4 0 1 0 0 1 -14 9 5 J. Ittounas 7:44 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -18 -2 7 V. Mouratos 12:42 4 1/4 25% 0/3 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 1 1 1 3 1 0 1 -19 1 11 R. Abercrombie 23:21 10 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 2 2 0 0 -26 6 14 D. Kaklamanakis 17:27 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 0 0 -26 4 22 C. Harris (C) 15:56 4 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 2 2 0 0 0 -31 5 77 D. Papageorgiou 10:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 2 1 0 0 -5 0 Team / Coaches 0 2 2 0 TOTAL 200 62 23/65 35% 14/38 36% 9/27 33% 7/10 70% 8 17 25 11 25 12 4 4 49