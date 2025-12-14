Περιστέρι - Ολυμπιακός 62-105: Ξέσπασε με σεμινάριο δημιουργίας του Γουόκαπ

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Περιστέρι, κέρδισε άνετα με +43 (62-105) και ανέβηκε στο 10-0.

Μετά το κακό παιχνίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός... ξέσπασε πάνω στο Περιστέρι, όπως δείχνει και το τελικό 62-105.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη, εκτοξεύοντας τη διαφορά και κάνοντας... εύκολη τη ζωή του.

Ο Τόμας Γουόκαπ έκανε ρεκόρ καριέρας με 16 ασίστ, ενώ είχε και 8 πόντους. Στους 23 ο Σάσα Βεζένκοβ σε 23' στο παρκέ.

Περιστέρι - Ολυμπιακός: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε δυναμικά και με όπλο τα τρίποντα, ήταν για τα καλά μέσα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο. Η αναμέτρηση ήταν «μια σου και μια μου» σε όλη την διάρκεια της περιόδου, με τον Χάρις μάλιστα να διαμορφώνει το 23-22 με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 10’. Η συνέχεια όμως ήταν μια… άλλη ιστορία.

 

Με όπλο την άμυνα, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ξέφυγε στο σκορ, με το Περιστέρι να μην μπορεί πλέον να ακολουθήσει. Τα τρίποντα άρχισαν να μπαίνουν για τον Ολυμπιακό μετά το 1/6 του πρώτου δεκαλέπτου και η διαφορά εκτοξεύτηκε, με το σκορ ημιχρόνου να φτάνει στο 35-50.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γκάζωσε ακόμη περισσότερο στην συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να μην αφήνει το Περιστέρι να πάρει ανάσα! Συνολικό επιμέρους 9-32 και στο 30’ το σκορ ήταν 44-82, ενώ πριν το τρίποντο του Μουράτου οι Πειραιώτες έφτασαν και στο +41 με διπλό σκορ (41-82).

Η Τέταρτη περίοδος ήταν μια τυπική διαδικασία, με το μοναδικό που είχαμε να περιμένουμε να είναι το τελικό σκορ. Το φράγμα των 100 πόντων το έσπασε με τρίποντο ο Παπανικολάου και εν τέλει ο Ολυμπιακός επικράτησε με το επιβλητικό +43 (62-105)

  • Ο MVP: Ο Τόμας Γουόκαπ με 8 πόντους και 16(!) ασίστ, ενώ έκανε ΜΗΔΕΝ λάθη!
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νίκολς των 13 πόντων ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ολυμπιακός είχε 33 ασίστ για μόλις 9 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105

Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Nichols20:55135/1050%3/560%2/540%1/250%00023430-288
1A. Cardenas25:45104/1233%2/633%2/633%0/00%03331200-176
2J. Van Tubbergen19:3672/825%1/520%1/333%2/2100%12301001-105
4O. Payne20:2641/520%1/520%0/00%2/2100%31404103-156
8A. Thomakos14:3300/30%0/20%0/10%0/00%01102010-6-1
3J. Petrakis11:3573/560%2/366%1/250%0/00%31401001-149
5J. Ittounas7:4400/20%0/00%0/20%0/00%00011000-18-2
7V. Mouratos12:4241/425%0/30%1/1100%1/250%01113101-191
11R. Abercrombie23:21104/850%2/450%2/450%0/00%02202200-266
14D. Kaklamanakis17:2731/250%1/250%0/00%1/250%03300000-264
22C. Harris (C)15:5642/450%2/2100%0/20%0/00%10122000-315
77D. Papageorgiou10:0000/20%0/10%0/10%0/00%01122100-50
Team / Coaches0220
TOTAL2006223/6535%14/3836%9/2733%7/1070%817251125124449
Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. PappasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Walkup21:0283/475%1/250%2/2100%0/00%1451610013028
14S. Vezenkov23:192310/1471%10/1190%0/30%3/3100%4711230013133
25A. Peters24:36153/650%3/560%0/10%9/1181%156010002915
33N. Milutinov16:0193/560%3/560%0/00%3/475%235132223714
94E. Fournier19:6062/540%0/00%2/540%0/00%022411102210
1F. Ntilikina18:5883/742%1/333%2/450%0/00%01123110138
9S. Lee9:6073/650%2/450%1/250%0/00%0111100056
16K. Papanikolaou (C)22:05114/580%1/250%3/3100%0/20%145301302118
21O. Netzipoqlou6:2100/00%0/00%0/00%0/00%1013100014
22T. Dorsey13:39102/825%0/30%2/540%4/4100%12311001207
37K. Antetokounmpo9:2620/20%0/20%0/00%2/2100%0110210240
45D. Hall14:3363/475%3/475%0/00%0/00%23502010212
Team / Coaches1231
TOTAL20010536/6654%24/4158%12/2548%21/2680%1435493318986157
     

