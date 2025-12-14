Ο Τόμας Γουόκαπ με τις 16 ασίστ του ξεπέρασε τον Κώστα Σλούκα που είχε 15 και έπιασε κορυφή στην σχετική λίστα με τους πασέρ του Ολυμπιακού.

Ο Τόμας Ουόκαπ έγραψε ιστορία για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι, ματς στο οποίο έκανε ρεκόρ καριέρας.

Ο διεθνής γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας και του Ολυμπιακού μοίρασε 16 ασίστ σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση των «ερυθρόλευκων» και ισοφαρίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Stoiximan GBL.

Ο Ουόκαπ ξεπέρασε την επίδοση των 15 ασίστ που είχε ο Κώστας Σλούκας στις 14 Μαΐου 2022 και στο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό H Hotels Collection. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση του Ουόκαπ ήταν εκείνη των 13 ασίστ που είχε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola στις 27 Νοεμβρίου 2022.

Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που έφτασε δύο φορές σε επίδοση 13+ ασίστ. Σε αυτήν τη λίστα, πέραν του Σλούκα, βρίσκονται ακόμη Μίλος Τεόντοσιτς, Θοδωρής Παπαλουκάς και Μπριάντε Ουέμπερ που είχαν 13 ασίστ από μία φορά.