O Νιλικίνα, ο «Σάμο» και τα τα “sms” υπολοίπων!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει το εναρκτήριο διήμερο της σεζόν στην Stoiximan GBL, στέκεται στα μηνύματα που έστειλε η πρώτη δόση της πρεμιέρας και καταγράφει τα “takeaways” από τα διαπιστευτήρια των δύο «αιωνίων» κόντρα σε Μαρούσι και ΠΑΟΚ.

Αν και το «γλυκό» που έρχεται σε λίγες μέρες (το ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού), θα μοιάζει με εκείνα που προσφέρουν στην αρχή μίας δεξίωσης, σε μικρή δόση γιατί ακόμη «κανείς δεν έχει κάτσει στο τραπέζι και τα ορεκτικά ακόμη ζεσταίνονται», η αληθεια είναι ότι το “welcome drink” του εφετινού πρωταθλήματος ήταν πολλά υποσχόμενο.

Σύμφωνοι, το εφετινό Stoiximan Super Cup δεν είχε τις συγκινήσεις των προηγούμενων τριών στην Ρόδο (ας όψεται η απουσία του Παναθηναϊκού), ωστόσο, το «μπάσιμο» στην χρονιά, ήταν πολλά υποσχόμενο από πολλές απόψεις.

Κατ’ αρχάς, είδαμε αρκετά κόσμο στα ήδη πολύ βελτιωμένα – από πέρυσι – γήπεδα, ενώ η άνοδος του Ηρακλή, ο οποίος «περιποιήθηκε» με μεράκι το «σπίτι του (όπως έκανε και το Μαρούσι), είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο sold out της σεζόν (κάτι περισσότερο από 2.300 Ηρακλειδείς γέμισαν το Ιβανόφειο).

Σχεδόν γεμάτο ήταν το ανακαινισμένο και «κουκλίστικο» πλέον κλειστό του Αγίου Θωμά, πολύ κόσμο είχε το «Γιάννης Μπουρούσης» στην Καρδίτσα, ενώ κάτι λιγότερο από 7.000 θεατές συγκέντρωσε το “Telekom Center Athens”. Αν ο Πανιώνιος δεν «κουβαλούσε» τμωρία από πέρυσι, τότε και το «Μάκης Λιούγκας» θα είχε μίνιμουμ 2.000 φιλάθλους και η «σούμα» θα έγραφε πάνω από 15.000 στην 1η αγωνιστική!

Καθόλου άσχημα, αν και να σας πω την «μαύρη αλήθεια» μου, δεν θέλω με τίποτε και ποτέ να βλέπω έστω και μισογεμάτο, το κλειστό στις Καλυθιές της Ρόδου, όταν ο πληθυσμός στο «σμαραγδένιο νησί» ξεπερνάει τις 150.000 κατοίκους τον χειμώνα!

Επίσης, παίχτηκε καλό μπάσκετ, έγιναν συναρπαστικές αναμετρήσεις και καταγράφηκαν αποτελέσματα, που έδειξαν πόσο λάθος κάνουν οι «ξερόλες» ειδικοί, όταν προεξοφλούν ποια ομάδα είναι το φαβορί για να πέσει και ποιες θα μπουν στα playoffs και στην 4άδα, πριν καλά-καλά γίνει το πρώτο τζάμπολ.

Και προσέξτε, ακόμη δεν έχουμε δει, ούτε επισκεφτεί την Μύκονο (είχε ρεπό στην πρεμιέρα), η οποία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στα φιλικά προετοιμασίας και δεν ανέβηκε στην Α1 Κατηγορία για να κάνει πέρασμα και να επιστρέψει στην Elite League! Ήρθε για να μείνει!

Ολυμπιακός: Νιλικίνα και Γουόρντ δίνουν έξτρα αμυντική ώθηση!

Με δεδομένο ότι η εύρεση ισορροπίας αναμέσα στην επίθεση του (ήδη πετάει... φωτιές) και την άμυνα που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης (χάρη στην έξτρα αθλητικότητα που προστέθηκε στο ρόστερ), θα αργήσει λιγάκι και αυτό δεν είναι παράλογο από την στιγμή που δεν υπάρχει χρόνος για ουσιαστική δουλειά στην προπόνηση, το πιο θετικό στοιχείο που κρατάω από την 2η εφετινή «κατοστάρα» (100-81) του Ολυμπιακού, είναι η εικόνα του Νιλικίνα και η ευχέρεια του Γουορντ να είναι επιδραστικός σε λιγότερα από 20 λεπτά συμμετοχής.

Εντάξει, η επικράτηση των «ερυθρολεύκων» επί του πολύ ενισχυμένου φέτος Αμαρουσίου (από το οποίο, πάντως, έλλειψαν δύο παίκτες-κλειδιά όπως ο Λόντον Περάντες και ο Λευκορώσος ψηλός Μαξίμ Σάλας), αναμενόταν είτε εύκολη είτε δύσκολη, ωστόσο, η ευκολία που παρουσιάζουν οι Πειραιώτες φέτος στο σκοράρισμα και οι αυτοματισμοι που έχουν σε αυτό, είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Εκατόν δύο πόντους στην πρεμιέρα της Euroleague και εκατό στην αντίστοιχη της Stoiximan GBL (με τον Φουρνιέ να ξεκουράζεται), δεν είναι μικρό πράγμα για τόσο νωρίς στην σεζόν! Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο βασικός λόγος που ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν ελαφρώς μουτρωμένος στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και το εξέπεμψε και στις δηλώσεις του.

Ανεξαρτήτως απουσιών και διαφοράς δυναμικότητας, οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει πρώτα να μάχονται στην άμυνα! Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τους υψηλότερους στόχους που έχουν βάλει φέτος.

Αντιθέτως και παρά τους 81 πόντους που δέχτηκε η ομάδα του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πολλούς λόγους να μειδιά μπαίνοντας στο πούλμαν για την αποχώρηση από ένα πολύ οικείο σε αυτόν γήπεδο στο οποίο γνώρισε πολλές μεγάλες στιγμές στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Ο Φρανκ Νιλικίνα (12π., 3ρ. & 4ας. με 5/11 σουτ σε 20’), που φόρεσε για πρώτη φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα, παρουσιάστηκε πολύ άνετος, φάνηκε να πατάει πολύ καλά και να μην είναι καθόλου διστακτικός μέσα στο παρκέ, ενώ πέρα από την αμυντική ώθηση που δίνει στον Ολυμπιακό το μέγεθος που έχει για την θέση του, έδειξε ότι βάζει και πολύ καλά την μπάλα στο πάτωμα! Είτε για να επιτεθεί κοντά στο καλάθι, είτε για να δημιουργήσει μέσα ή έξω απ’ αυτό!

Όσο για τον Τάισον Ουόρντ, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να θεωρείται σύμπτωση! Πέραν της αναβάθμισης που προσφέρει αμυντικά, το παλικάρι έχει μία σπάνια ικανότητα να προσφέρει άμεσα στην ομάδα, χωρίς να χρειάζεται πολύ χρόνο συμμετοχής. Και αυτό γιατί χρησιμοποιεί πολύ τα χέρια του και είναι πολύ ενεργός στο κλέψιμο, το κόψιμο και το ριμπάουντ.

Δώστε λίγη βάση: 11 πόντοι, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ με 6/6 βολές και 2/2 σουτ σε 15’ στην Βιτόρια, 7 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ με 3/4 βολές και 2/3 δίποντα σε 10’ στην Μαδρίτη και 14 πόντοι, 3 ριμπάουντ 3 ασίστ και 2 κλεψίματα με 4/4 σουτ και 4/4 βολές σε 17’ λεπτά στο Μαρούσι. Κι όλα αυτά με μόλις 1 λάθος σε τρία ματς (μ.ο. 14,0’).

Παναθηναϊκός: «In Samo we trust»!

Αν ο Ντίνος Μήτογλου (22π., 7ρ. & 2κλ. με 8/9 σουτ) είναι... «μανούλα» σε τέτοιου είδους αγώνες (προερχόταν και από καλή απόδοση κόντρα στην Μπαρτσελόνα), από την άποψη ότι ξέρει να αξιοποιεί άψογα κάθε ευκαιρία που του δίνεται να μείνει στο παρκέ πάνω από 20 λεπτά, τότε στα χνάρια του βαδίζει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, o οποίος ξεκίνησε στην βασική πεντάδα.

Στην 4η σεζόν του με το «τριφύλλι» στο στήθος και προερχόμενος από μία απρόσμενα θετική παρουσία στο Eurobasket με την «χάλκινη» Εθνική ανδρών (ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας στο Eurobasket Νέων), ο 20χρονος ψηλός από τον Εύοσμο, παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη προσαρμοστικότητα και εξοικείωση στον σαφώς μεγαλύτερο ρόλο που του δίνει φέτος το πλάνο του Εργκίν Άταμαν.

Ανεξάρτητα με το αν ο 59χρονος Τούρκος coach δεν κάθισε στον πάγκο λόγω της περυσινής του τιμωρίας από τους τελικούς με μία αγωνιστική, είμαι σίγουρος ότι είχε μεγάλη εσωτερική ικανοποίηση, βλέποντας την ευκολία με την οποία ο «Σάμο» (11π. & 5ρ. με 5/8 σουτ σε 21’) κάνει σωστά την δουλειά!

Οι δύο παίκτες που μοιράστηκαν τον χρόνο στην θέση «4» ήταν οι πιο καθοριστικοί στην νίκη του Παναθηναϊκού, που ήταν ευκολότερη από όσο δείχνει το τελικό 93-83 επί του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Σερέλης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος τον Σορτς (10π., 2ρ., 3ασ. & 1κλ. με 3/7 σουτ σε 24’) πάνω από 11 λεπτά και χωρίς ο βραχύσωμος Αμερικανός point-guard να θέλξει με την απόδοσή του, σίγουρα έκανε βήμα προς την σωστή κατεύθυνση για να αρχίζει να καλύπτει το χαμένο έδαφος και να προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο.



Η εφετινή έκδοση του «δικεφάλου του Βορρά» δείχνει ότι έχει πολύ πιο δημιουργικό χαρακτήρα (23 ασίστ), κάτι που άλλωστε απορρέει και από τον τρόπο που σκέφτεται αλλά και που έπαιζε μπάσκετ ο προπονητής του, Γιούρι Ζντοβτς και αν έλλειπαν τα πολλά λάθη (17), τότε ίσως οι Θεσσαλονικείς (Τζάκσον 22π., 6ασ. & 3κλ. με 8/14 σουτ) να είχαν πιέσει ακόμη περισσότερο τους γηπεδούχους.

ΑΕΚ: Μην το πεις ούτε του παπά!

Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της «Ένωσης» στο παιχνίδι της Ρόδου με τον Προμηθέα, δεν μου άρεσε καθόλου, από την άποψη ότι περίμενα να δω περισσότερα πράγματα μετά την σπουδαία εμφάνισή της στο φιλικό ματς με την Φενερμπαχτσέ (το οποίο δεν είδα, όπως άλλωστε δεν είδα και τα δύο παιχνίδια της στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας».

Με δεδομένο ότι αμυντικά ήταν και πάλι κακή στο ίδιο γήπεδο με το Super Cup, απέναντι στον Κολοσσό, καθώς επίσης και στο ότι για δεύτερο σερί ματς, δεν πήρε τίποτε από τον Αρμς (έχει 0/9 σουτ σε 2 επίσημα παιχνίδια) και βρέθηκε στο «χείλος του γκρεμού», έχοντας πετάξει στα σκουπίδια διαφορά 12 πόντων στο 33ο λεπτό (το 65-77 έγινε 84-80, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος), χάνοντας με αποβολή τον πιο επιδραστικό της ψηλό (Σίλβα), η «δραματική» νίκη με 85-87 αποτελεί τεράστιο βάλσαμο για τις «πληγές» της.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα πήγε σωστά σε σχήματα με τρεις κοντούς, για να στέλνει βοήθειες στον Γκάουντλοκ και να έχει καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση, ο Φλιώνης δίδαξε ότι όσο μπόι του λείπει άλλη τόση και μεγαλύτερη καρδιά έχει (πέραν του μπάσκετ που έχει, το παλικάρι έκανε και 4 τάπες), ενώ πολύ καθοριστικός ήταν (όπως και στο περυσινό παιχνίδι) o Κουζμίνσκας και ο Γκρέι!

Ανεξαρτήτως του θετικού αποτελέσματος, η ΑΕΚ θέλει πολλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι και ενδεχομένως και αλλαγή παίκτη στην θέση “3”.

To ίδιο ισχύει και για την ομάδα του Χαβιέ Καράσκο, η οποία φάνηκε ότι βρίσκεται σε… “downgrade” όσον αφορά στην αντικατάσταση του Περάντες. Δεν λέω έχει καλά στοιχεία ο ψηλός Γάλλος point-guard (Μπάρμπιτς), αλλά η χρονιά είναι δύσκολη και στον άσο δεν μπορεί να στηριχτεί στην προοπτική που έχει o πρώην παίκτης της Ναντέρ. Ειδικότερα τώρα, που η ομάδα θα στερηθεί για ένα σεβαστό διάστημα τον βασικό της σκόρερ, Άντριου Γκάουντλοκ που τραυματίστηκε (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο).

Περιστέρι: Ο Ξανθόπουλος έπεισε μέχρι και τον... Παβίσεβιτς!



Μεταδίδοντας το παιχνίδι στο κλειστό της Γλυφάδας για το νέο αθλητικό κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης, ΕΡΤ2 Σπορ, δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγην ακούγοντας τον Μαυροβούνιο τεχνικό στις καθιερωμένες δηλώσεις που έκανε στην ανάπαυλα στον συνάδελφο, Αποστόλη Τριανταφύλλου.

«Από τον τρόπο που έχει παίξει στο πρώτο μέρος, το Περιστέρι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο απέναντί μας και παρά την διαφορά του ενός πόντου, βάσει της εικόνας του αγώνα θα έπρεπε να προηγούνταν με μεγαλύτερη διαφορά!», είπε μέσες-άκρες ο Λούκα Παβίσεβιτς, πριν αρχίσει η 3η περίοδος και το σκορ ήταν 39-40 υπέρ των φιλοξενουμένων.

Αυτό που επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά, ήταν και ότι ο 57χρονος παλαίμαχος τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την Γιουγκοπλάστικα Σπλιτ, «βλέπει» πολύ μπάσκετ, αλλά κυρίως ότι από το ντεμπούτο στον πάγκο, κιόλας, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδειξε ένα εξαιρετικό πρώτο δείγμα.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που αξίζει να κρατήσει κανείς από το εντυπωσιακό 87-61 της ομάδας των δυτικών προαστίων στην άδεια – λόγω τιμωρίας από πέρυσι – Γλυφάδα, είναι ότι ο 41χρονος τεχνικός, που σταμάτησε το μπάσκετ στο ίδιο γήπεδο που ξεκίνησε την προπονητική (και το άρχισε με ήττα στην Νέα Σμύρνη), κατάφερε πολύ γρήγορα πετύχει την αφοσίωση ενός συνόλου έντεκα νέων και χωρίς μεγάλη εμπειρία προσώπων στο αμυντικό κομμάτι.

Τα 12 κλεψίματα και τα 7 κοψίματα, σε αναλογία 17 ασίστ και μόλις 8 λαθών, αλλά και 50% στα σουτ εντός, συνέθεσαν το τέλειο ματς, το όποιο «σόκαρε» πολύ κόσμο! Είναι χαρακτηριστικό ότι για ένα σεβαστό διάστημα (14’24”), οι φιλοξενούμενοι (Νίκολς 19π., Καρντένας 14π. & 7ασ.) «έτρεξαν» ένα επιμέρους σκορ 4-30, υποχρεώνοντας τους «κυανέρυθρους» σε 12 λάθη και 3/20 σουτ!

Σημειώστε κι ένα άλλο στατιστικό στοιχείο: ο Γιάνκοβιτς με τον Πέιν, που έπαιξαν από 15 λεπτά στο “4” και το “5”, είχαν μαζί 9 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κοψίματα με 3/5 σουτ!

Ο Πανιώνιος ήταν απογοητευτικός και γιατί δεν μπόρεσε να ξεμπλέξει από τις αμυντικές «δαγκάνες» του Περιστερίου, αλλά και γιατί δεν είχε πλάνο και ήταν στατικός στην επίθεση. Μόνο pick’n’roll και είτε η μπάλα στον ψηλό, είτε σουτ απ’ έξω. Ελάχιστα plays, μονοδιάστατος τρόπος επίθεσης με μόνιμο το σχήμα των τριών κοντών στην περιφέρεια και φανερή η έλλειψη ενός πλάγιου με μέγεθος για την θέση “3”.

Καρδίτσα: Τζέφερσον και επιθετικά ριμπάουντ «πλήγωσαν» τον Άρη όταν κουράστηκε!

Στην Θεσσαλία, το παράδοξο ήταν ότι η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου μπήκε με το δεξί στην σεζόν, κερδίζοντας έναν αντίπαλο με πολύ μεγαλύτερο budget και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στο τέλος, χωρίς να πάρει σπουδαία πράγματα στο εκτελεστικό κομμάτι από το βασικό κορμό των Ελλήνων, που ήταν και πέρυσι στο ρόστερ.

Η τριάδα Δίπλαρου, Καμπερίδη, Κασελάκη δεν βρέθηκε σε καλό απόγευμα (είχαν μαζί 14 πόντους με 4/13 σουτ), αλλά συνεισέφεραν 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, κρατώντας την ομάδα τους κοντά στο σκορ μέχρι το 30’ (ο Άρης προηγήθηκε με 54-61 στο 25’).

Έως τότε, το μεγάλο κουπί το είχε τραβήξει ο κοντός εκ των δύο Τζέφερσον της ομάδας, ο Μπράντον (21 πόντους με 6/11 τριπ.), για να αναλάβει δράση ο Έλις (21π. & 7ρ.) και να αποτελειώσει την κατάσταση (91-77) στην 4η περίοδο ο Χόρχλερ (έβαλε 8 από τους 14 πόντους του στα τελευταία 7,5 λεπτά), με την γνωστή ικανότητά του με επιθετικά ριμπάουντ και τελειώματα κοντά στο καλάθι!

Χωρίς δύο από τα ψηλά παιδιά του (Κουλμπόκα και Φόρεστερ) και με την εβδομάδα να αρχίζει με το ταξίδι στην Βενετία και την υπερπροσπάθεια απέναντι στην Βενέτσια, από τα μέσα του 2ου μέρους είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι η ομάδα του Κάραϊτσιτς δεν είχε την απαραίτητη «βενζίνη» αλλά και το βάθος για να αντέξει στην πίεση.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να κοιτάς ψηλά και υπό τις παραπάνω συνθήκες να διαχειρίζεσαι παιχνίδι ουσιαστικά με 8 παίκτες (ο Άλεξ Αντετοκούνμπο δεν έπαιξε ούτε δύο λεπτά)!

Ηρακλής: Σημάδια μεγάλου σκόρερ ο Ράιτ-Φόρμαν, υποσχέσεις από Μωραϊτη

Για την εικόνα του γηπέδου και τον βαθμό στον οποίο ο κόσμος του «Γηραιού» δείχνει να έχει αγκαλιάσει την νέα προσπάθεια, τα είπαμε στον πρόλογο. Μόνο θετικό νέο μπορεί να αποτελεί η συγκεκριμένη ένδειξη. Ακόμη πιο θετική, όμως, ήταν και η εικόνα που παρουσίασει μέσα στο γήπεδο, η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα, ο οποίος στενοχώρησε τον παλιόφιλό του, Γιώργο Λιμνιάτη και έδειξε ότι έχει εμφυσήσει πολλά κομμάτια της νοοτροπίας νικητή που πάντοτε τον χαρακτήριζε.

Το ότι ο Ηρακλής ήλεγξε απόλυτα το παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος, προηγήθηκε ακόμη και με +16 και νίκησε καθαρά με 90-79, έχοντας ορθολογικές επιλογές (εξ’ ού και το 55% εντός πεδιάς) και φτάνοντας σε αρκετά εύκολα (20 ασίστ), χάρη στην δημιουργία του Μωραϊτη (14π. & 8ασ.), δείχνει ότι οι «κυανόλευκοι» έχουν καταλάβει από πολύ νωρίς πόσο σημαντικά είναι αυτού του είδους τα εντός έδρας παιχνίδια και βρίσκονται στον σωστό δρόμο.



Ο Ράιτ-Φόρμαν (22π., 4ρ., 3ασ. & 3λ. με 9/14 σουτ σε 30’) επιβεβαίωσε την φήμη του μεγάλου σκόρερ και αν βγάλει σημάδια άστατου χαρακτήρα (τον ακολουθούν τέτοιες συστάσεις), τότε η συνύπαρξή του με τον Μωραϊτη (τον οποίο πιστεύει πολύ ο Σιγάλας και το δείχνει), μπορεί να φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.

Η εικόνα του Προμηθέα έδειξε ότι η ομάδα παρουσιάζεται μία του ύψους και μία του βάθους στην άμυνα. Οι Πατρινοί (Χάμοντς 20π. & 3ας. με 8/14 σουτ) πήραν ελάχιστη βοήθεια από τα ελληνόπουλα του ρόστερ (μόνο ο Καραγιαννίδης έκανε αισθητή την παρουσία του) και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μπόρεσαν να κεφαλαιοποιήσουν την πολύ υψηλή δημιουργία τους (23 ασίστ).