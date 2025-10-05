Ο πρωταγωνιστής της νίκης του Ηρακλή: Με πρότυπο τον Λίλαρντ... ξεσήκωσε το Ιβανώφειο

Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν ήρθε με τις περγαμηνές ενός σπουδαίου σκόρερ, έχοντας πρότυπο τον Ντέμιαν Λίλαρντ και απέδειξε στην πρεμιέρα του Ηρακλή στη φετινή Stoiximan GBL, πως μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στη Stoiximan GBL και το έκανε με... κρότο, επικρατώντας του Προμηθέα στη Θεσσαλονίκη. Με πρώτο σκόρερ τον Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν, έναν παίκτη που ήρθε με περγαμηνές ενός σπουδαίου σκόρερ και κατέθεσε όλα όσα συνόδευαν το όνομά του, στο παρκέ. Έχοντας δίπλα του, άξιο συμπαραστάτη τον Δημήτρη Μωραΐτη, με τον οποίο συνυπέγραψε την επικράτηση απέναντι στους Πατρινούς.

Άλλωστε ο 27χρονος Αμερικανός, βλέποντας τον κόσμο από τα 183 εκατοστά, πάντοτε στην καριέρα του υπήρξε περισσότερο σκόρερ από δημιουργός. Τομέα στον οποίο υποσχέθηκε στους φίλους του Ηρακλή ότι θα βοηθήσει, μόλις πάτησε στην Ελλάδα.

«Είμαι έτοιμος να παίξω τον ρόλο του ηγέτη, αν μου ζητηθεί. Πιστεύω ότι θα προσφέρω κάποια στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας, όπως το σκοράρισμα, η ενέργεια, η προσπάθεια και ό,τι απαιτείται για να κερδίζουμε. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο» ανέφερε ο Ράιτ Φόρμαν, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας.

Το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL συνοδεύτηκε με μία γεμάτη 22άρα, έχοντας 6/9 δίποντα και 3/5 τρίποντα, μαζί με 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ισάριθμα λάθη σε 30'18'' συμμετοχής. Με μεγάλη ποικιλία στο σκοράρισμά του μάλιστα, αφού πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να εκτελέσει από μεγάλο range αλλά και από μέση απόσταση, όπως φαίνεται και από τις επιλογές του στο shot chart.

Το shot chart του Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν απέναντι στον Προμηθέα

Η... κόντρα με τον Ναν και ο Λίλαρντ

Οι κολεγιακές επιδόσεις του Ράιτ Φόρμαν ήταν αυτές που από νωρίς τον έβαλαν στη συζήτηση δίπλα σε μεγάλα ονόματα. Παίζοντας στο Hofstra, ο νυν γκαρντ του Ηρακλή, έκανε αισθητή την παρουσία του, κάθε χρόνο όλο και περισσότερο.

Το 2016-17 σκόραρε 18.1 πόντους μέσο όρο, ενώ την επόμενη σεζόν σταμάτησε στους 24.4. Μπαίνοντας τότε σε μία άτυπη μάχη για τον πρώτο σκόρερ, όντας πίσω από τους Τρέι Γιανγκ που τότε αγωνιζόταν στην Οκλαχόμα και φυσικά, τον Κέντρικ Ναν που έλαμπε στο Όκλαντ, έχοντας χάσει μία σεζόν ως redshirted.

«Είμαι ένας εκτελεστής» έλεγε τότε ο Ράιτ Φόρμαν, που εμπνεύστηκε αρκετά στην καριέρα του από τον Ντέμιαν Λίλαρντ. «Αρκετοί μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να σκοράρω. Ότι είμαι πολύ κοντός, ότι δεν μπορώ να παίξω άμυνα. Εγώ είχα αυτοπεποίθηση, έλεγα στον εαυτό μου ότι είμαι αυτός που είμαι και θα συνεχίσω. Μοντελοποίησα το παιχνίδι μου με βάση τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ειδικότερα επειδή βρίσκομαι σε ένα κολέγιο μεσαίου επιπέδου» τόνιζε τότε ο Φόρμαν.

Η μεγάλη καριέρα εκτός ΗΠΑ

Ωστόσο αυτοί οι περιορισμοί στο παιχνίδι του, τελικά δεν του επέτρεψαν να κάνει την καριέρα που ήθελε στο NBA. Το 2019 επιλέχθηκε από τους Τζαζ στο Νο53, μετά τις εκπληκτικές του σεζόν στο Hofstra.

Η καριέρα του στο NBA μετρήθηκε στα δάχτυλα του ενός χεριού, μιας και αγωνίστηκε για μονάχα τέσσερα παιχνίδια. Η πρώτη του εμφάνιση στο Summer League έγραψε επιδόσεις που πέρασαν κάτω από τον πήχη, μέχρι που ήρθε στο δεύτερο ματς ένα alley oop, το οποίο ξύπνησε ξανά τα ένστικτα του σκόρερ μέσα του.

Ο Ράιτ Φόρμαν των πέντε πόντων σε εκείνο το ημίχρονο απέναντι στους Καβαλίερς, το μακρινό 2019, έγραψε άλλους 15 στο δεύτερο και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Παρά τα πεπραγμένα του στο Summer League και τα όσα έκανε στη G League με αρκετές ομάδες, το NBA δεν του ανοιξε ποτέ την πόρτα.

Έτσι έκανε τον γύρο της Ευρώπης, αρχίζοντας από τη Ροάν το 2021. Αγωνίστηκε στην Τουρκία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Μεξικό, την Κίνα, τον Καναδά και το Κατάρ, αναζητώντας μια μπασκετική Ιθάκη.

«Αποφάσισα να υπογράψω στον Ηρακλή, διότι είναι μια ευκαιρία να είμαι μέρος κάτι σπουδαίου. Η Ελλάδα έχει πολύ καλό καιρό και ωραίο φαγητό. Ο τρόπος, που μου μίλησε ο κόουτς και με προσέγγισε η Διοίκηση έδειξαν ότι είναι πολύ σοβαροί και θέλω να είμαι μέρος αυτού» ανέφερε μετά την υπογραφή που έβαλε στο συμβόλαιό του. Με το ξεκίνημα να είναι ιδανικό, τόσο για εκείνον, όσο και για την ομάδα.