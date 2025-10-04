Απίθανο: Ο Πανιώνιος έβαλε μόλις δύο πόντους σε ολόκληρη την τρίτη περίοδο με το Περιστέρι!

Το Περιστέρι κλείδωσε την επιθετική λειτουργία του Πανιωνίου στην τρίτη περίοδο, με τον «Ιστορικό» να σημειώνει μόλις δύο πόντους με 1/13 σουτ σε αυτό το διάστημα!

Ο Πανιώνιος υποδέχτηκε το Περιστέρι στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να πραγματοποιεί τρομερή αμυντική εμφάνιση στην τρίτη περίοδο, στο κλειστό της Γλυφάδας.

Το Περιστέρι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενο 39-40 και στη συνέχεια έκανε επιμέρους σκορ 16-2 στην τρίτη περίοδο!

Ο «Ιστορικός» έμεινε μόλις στους 2 πόντους σε αυτό το διάστημα, με 1/8 δίποντα και 0/5 τρίποντα!