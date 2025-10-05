Ο Φρανκ Νιλικίνα ήταν αρκετά δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Μαρούσι, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο του μισό ενός αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Φρανκ Νιλικίνα μπήκε ορεξάτος στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, κάνοντας πολύ καλή δουλειά στο πρώτο του... ερυθρόλευκο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, ο Φρανκ Νιλικίνα αγωνίστηκε για 7:57 στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Μαρούσι έχοντας 6 πόντους με 3/5 εντός παιδιάς (3/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 φάουλ, συγκεντρώνοντας 6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ακόμη και στις κινήσεις του πάντως, ο Φρανκ Νιλικίνα δείχνει ότι έχει ενσωματωθεί καλά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεδομένων των συνθηκών και των μόλις 8 ημερών που έχει στην ομάδα του Πειραιά, ενώ, βάσει των όσων είδαμε, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, θα μπορέσει να δώσει ποιοτικές ανάσες στον Τόμας Γουόκαπ.

Στις πρώτες του κουβέντες στην ΕΡΤ μετά το ημίχρονο, ο Φρανκ Νιλικίνα στάθηκε στην βοήθεια που πήρε από τους συμπαίκτες του το προηγούμενο διάστημα.

«Οι συμπαίκτες μου το έκαναν εύκολο. Έκανα το πρώτο μου ταξίδι και οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν να ενσωματωθώ. Κάναμε κακό ξεκίνημα, αλλά βρήκαμε τον ρυθμό μας. Πρέπει να συνεχίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διορθώσουμε τα λάθη, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να ακολουθήσουμε τα πράγματα που μελετήσαμε στο σκάουτινγ. Να έχουμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο», ήταν τα λόγια του Φρανκ Νιλικίνα.