Μαρούσι - Ολυμπιακός 81-100: Τα highlights από τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στον Άγιο Θωμά

Δείτε εδω τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγιού Θωμά.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 81-100 του αξιόμαχου Αμαρουσίου στη πρεμίερα τους στο πρωτάθλημα με τον Σάσα Βεζένκοφ (15π., 3ριμπ.), να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης

Αν και βρέθηκαν πίσω στη πρώτη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» με 28-25 επιμέρους σκορ, η καλή αμυντική λειτουργία στη δεύτερη και τρίτη περίοδο εξασφάλισε τη νίκη για τους Πρωταθλητές Ελλάδος.

Για τον Ολυμπιακό πέρα από τον Βεζένκοφ θετικοί ήταν οι Γουόρντ (14π., 3ριπμ, 3αστ), Ντόρσει (12π., 1ριμπ. 1αστ), αλλά και ο νεοαποκτηθείς Φρανκ Νιλικίνα (12π. 3ριμπ., 4ασρ), ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν ο φανταστικός Μέικον (20π., 3ριμπ, 6αστ), και ο Ρέινολντς (15π., 7ριμπ., 1αστ).