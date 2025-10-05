Σερέλης: «Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία η προετοιμασία ήταν ελλιπέστατη, ο Γκριγκόνις θα γίνεται ολοένα και καλύτερος»

Ο Χρήστος Σερέλης μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην συνεχή βελτίωση του Γκριγκόνις, στα λίγα λεπτά που πήρε ο Γκραντ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... ρελαντί του ΠΑΟΚ με 93-83, σ' ένα ματς όπου χρέη head coach εκτέλεσε ο Χρήστος Σερέλης από τη στιγμή που ο Εργκίν Άταμαν ήταν τιμωρημένος και παρακολούθησε το ματς δίπλα από τον πάγκο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σερέλης μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το ματς ενώ απάντησε και σε ερώτηση για τους Γκριγκόνις και Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος αγωνίστηκε λιγότερο από εννέα λεπτά.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο άμεσος συνεργάτης του Άταμαν στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» είπε ότι «σήμερα πρώτη αγωνιστική, να ευχηθώ καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες και υγεία σε όλους τους αθλητές και τους παράγοντες. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι για να ετοιμάσουμε κάποιους παίκτες, να επανέλθουν στην φόρμα τους, να κάνουμε ροτέισον γιατί ερχόμασταν από διπλή αγωνιστική στην Euroleague και προφανώς να καταφέρουμε να τελειώσουμε υγιείς το ματς για να μπούμε στην επόμενη εβδομάδα που είναι αρκετά σημαντική με εκτός έδρας ματς στην Ευρώπη» και συνέχισε:

«Θέλαμε να παίξουμε καλύτερη άμυνα από ότι στα δύο πρώτα ματς της Euroleague. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα αρκετά καλό διάστημα, ήμασταν πιεστικοί, ελέγξαμε τα ριμπάουντ, δεν δώσαμε πολλά περιθώρια στον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, με το ίδιο ροτέισον, δεν κάναμε κάτι διαφορετικό, δείξαμε ότι θέλουμε ακόμα πολύ δουλειά για να αποκτήσουμε διάρκεια, να είμαστε πιο συμπαγείς και να βγάλουμε στοιχεία που χρειάζονται για τη συνέχεια. Ελέγξαμε το ματς για 40 λεπτά, κερδίσαμε εύκολα αλλά προφανώς θέλουμε μεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερους αυτοματισμούς».

Για την αγωνιστική κατάσταση του Γκριγκόνις και τον μικρό χρόνο συμμετοχής του Γκραντ: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλαμε να κουράσουμε τον Γκραντ. Αν ήταν δυνατό δεν θα έπαιζε και καθόλου. Το ματς ήταν ελεγχόμενο και για αυτό έπαιξε τόσο λίγο. Ο Γκριγκόνις έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο, κάνει κανονικά προπόνηση από τα τέλη Αυγούστου, είναι στην περίοδο επανένταξης στην ομάδα, η φυσική κατάσταση είναι πολύ καλή, ήταν 10 μήνες έξω, έχει ανταγωνισμό στην ομάδα. Θα χρειαστεί χρόνο να βρει τον ρυθμό και τα πατήματά του ώστε να είναι πολύ σημαντικός στο rotation της ομάδας. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι, είναι πολύ καλά και παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερος».

Για το ενδεχόμενο να μείνει και πάλι αήττητος ο Παναθηναϊκός: «Δεν είναι εύκολο να είσαι αήττητος σε ένα πρωτάθλημα, όποιο και αν είναι. Ειδικά όταν παίζει και ο Ολυμπιακός που διεκδικεί την Euroleague. Αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ήμασταν πέρσι, τα πρώτα παιχνίδια που χάσαμε όμως ήταν στους τελικούς και δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Άρα, αυτό που μετράει όλη τη σεζόν και στους τρεις στόχους είναι πως θα βρισκόμαστε... Εφόσον πάμε στον τελικό του κυπέλλου την περίοδο που θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου, και πώς θα τελειώσουμε τη σεζόν, σε τι κατάσταση θα είμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά είναι πάρα πολύ μακριά όλα αυτά. Η ομάδα μας δεν μπορεί να κοιτάξει τίποτα παρά τις επόμενες μέρες της προπόνησης, ούτε καν τον επόμενο αγώνα.

Γιατί και χωρίς να αποτελεί δικαιολογία θα το πω ακόμη μία φορά, επειδή είναι αρχή το λέμε, είναι ελλιπέστατη η προετοιμασία που έχουμε κάνει. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στους νέους παίκτες που δεν έχουν μπει στη φιλοσοφία της ομάδας αλλά και στους παλιούς παίκτες που την γνωρίζουν. Επίσης, μας συνέβησαν και 2-3 περιστατικά, όπως η σοβαρή ίωση του Σορτς και του Χολμς που είναι καινούργιοι και παίκτες κλειδιά, που χάσανε και αυτοί λίγο χρόνο ακόμα. Και αυτό φαίνεται ως ομάδα ξεκάθαρα. Οπότε το πρώτο μας μέλημα είναι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αμυντικά και επιθετικά που όλοι οι παίκτες θα καταλαβαίνουν τι ζητάμε, πώς θέλουμε να παίζουμε, να αυτοματοποιήσουμε την ομάδα ώστε να είμαστε πιο καλοί στην συνέχεια».