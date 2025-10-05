Το Μαρούσι υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο ανανεωμένο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Το Μαρούσι ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της φετινής Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό (13:00 - ΕΡΤ2, Live στο Gazzetta), με το Κλειστό του Αγίου Θωμά να είναι ανανεωμένο.

Το γήπεδο του Αμαρουσίου ανοίγει τις πύλες του, ντυμένο στα χρώματα της ομάδας. Το μαύρο και το κίτρινο κυριαρχούν, με την ομάδα να ποστάρει σχετικές φωτογραφίες, φανερώνοντας τη νέα του όψη.

«Το γήπεδο μας αναμορφώθηκε και είναι έτοιμο να φιλοξενήσει όλες τις μάχες της χρονιάς! Αύριο η αρχή με τον Ολυμπιακό – όλοι στο γήπεδο» γράφει στο σχετικό ποστάρισμα η ΚΑΕ Αμαρουσίου στα social media.