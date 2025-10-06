Προς αποχώρηση ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον Άρη

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αναμένεται να ολοκληρώσει πρόωρα την παρουσία του στον Άρη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στη G League. Στις προπονήσεις των «κίτρινων» θα συμμετάσχει ο Νίκος Οκεκουόγεν, με την προοπτική να παίξει στην πρώτη ομάδα.

Η παρουσία του Άλεξ Αντετοκούνμπο στον Άρη αποδείχτηκε σύντομη, αφού ο 24χρονος φόργουορντ αναμένεται να αποχωρήσει από τους «κίτρινους». Η ήττα από την Καρδίτσα ήταν η τελευταία συμμετοχή του Αντετοκούνμπο με τον Άρη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στη G League.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τους «κίτρινους», μετά το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, όμως δεν κατάφερε να... μακροημερεύσει στο Nick Galis Hall, μετακομίζοντας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να αγωνιστεί στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ. Ο 24χρονος φόργουορντ δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του EuroCup απέναντι στη Βενέτσια, ενώ στην ήττα από την Καρδίτσα έμεινε στο παρκέ για 1:59, έχοντας 0/1 δίποντο.

Στις προπονήσεις ο Νίκος Οκεκουόγεν

Στο μεταξύ, στις προπονήσεις των «κίτρινων» θα συμμετάσχει ο Νίκος Οκεκουόγεν, με την προοπτική να ενισχύσει την πρώτη ομάδα.

Πρόκειται για τον 28χρονο (2,13 μ.) αριστερόχειρα ψηλό, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων στην Elite League και φέτος εντάχθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών των «ερυθρόλευκων».

Με τους Θεσσαλούς κατέγραψε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Οδυσσέα Γαλατσίου, Ψυχικό, Φιλαθλητικό, ΑΟ Αγρινίου, Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας και Ελευθερούπολη.