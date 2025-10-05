Μαρούσι - Ολυμπιακός 81-100: Άνετο πέρασμα στο ντεμπούτο Νιλικίνα

Δημήτρης Οικονόμου
Με τον Φρανκ Νιλικίνα να φοράει πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα», ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη Stoiximan GBL, επικρατώντας 100-81 του Αμαρουσίου.

Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και συγκεντρωμένος στο Μαρούσι, πετυχαίνοντας την παρθενική του νίκη στην πρεμιέρα της φετινής Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Αμαρουσίου με 100-81 με τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει το ντεμπούτο του. Ο Γάλλος γκαρντ μέτρησε 12 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 20'03''.

Μαρούσι - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα βρήκε και τις δύο ομάδες να χτυπούν στο transition, με τον Ολυμπιακό να ορίζει το τέμπο, μόλις βρήκε συνεχόμενους πόντους από Βεζένκοβ και Γουόρντ (11-18, 6'). Ως απάντηση ήρθαν οι 12 πόντοι του Νταρίλ Μέικον. Ο Αμερικανός έφερε σκορ από τον πάγκο και το Μαρούσι έτρεξε 11-0 σερί για το 28-23 (10'), μέχρι να έρθει το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι του Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ μπήκε στην αναμέτρηση με διάθεση να επιτεθεί κάθετα, σκόραρε 6 πόντους γρήγορα και ο Ολυμπιακός ανέκτησε το προβάδισμα (33-35). Η άμυνα των Πειραιωτών έσφιξε, την ώρα που στην επίθεση ο Λαρεντζάκης βρήκε ένα ακόμα μακρινό σουτ για το 36-46 (19').

 

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στην τρίτη περίοδο. Με τον Νιλικίνα να ξεκινά στην πεντάδα και τον Γουόρντ να στέλνει τη διαφορά στους 20 (44-64, 23'). Το σκορ πήγε πολύ ψηλά από πλευράς Πειραιωτών, με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια (52-75, 26') και φυσιολογικά το Μαρούσι δεν άντεξε.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωράει σε rotation και τον Ολυμπιακό να φτάνει σε άνετη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είναι μεγάλη η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ… Ο Τάισον Γουόρντ ήταν εξαιρετικός όσο αγωνίστηκε, με 14 πόντους (2/2 2π., 2/2 3π.), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 16'42''.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Βεζένκοβ με 15π., Ντόρσεϊ με 12π., Πίτερς με 11 και ο πολύ θετικός Νιλικίνα στο ντεμπούτο του (12π.).
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Με 0/6 τρίποντα και 6 πόντους τελείωσε το ματς μετά από 28 λεπτά ο Τζόρνταν Κινγκ.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εκπληκτικός ο Νταρίλ Μέικον με 20 πόντους και 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η ατμόσφαιρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Maroussi BCCoach: I. Papatheodorou | Assistant: D. Menoudakos, T. Nousis
#PlayerPOSMINPTSM/A FG%M/A 2P%M/A 3P%M/A FT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
2C. ReynoldsPF34:51156/1346%3/560%3/837%0/00%2571110031-1316
5A. NikolaidisPG7:0600/00%0/00%0/00%0/00%0110300000-8-2
11J. KingPG28:0962/1020%2/450%0/60%2/2100%0117010012-177
23C. IordanouSF12:2741/250%1/1100%0/10%2/2100%011000013014
25J. BriggsC12:0384/757%4/757%0/00%0/20%4150000011-168
3G. KarakostasSG17:5062/540%0/00%2/540%0/00%1013300032-14
4D. MaconPG26:31206/1154%3/650%3/560%5/5100%0336400024-920
9N. TouliatosPF10:1700/20%0/00%0/20%0/00%0110100010-19-2
10M. ChatzidakisC5:0931/1100%1/1100%0/00%1/1100%1010100011-63
16G. KalaitzakisSG14:5642/450%2/366%0/10%0/00%1120100010-123
22J. WilliamsC22:48155/771%5/771%0/00%5/1050%3582230026319
31C. Giannopoulos (C)SF7:5300/10%0/00%0/10%0/00%00000000202-1
Team / Coaches2131
TOTAL8129/6346%21/3461%8/2927%15/2268%1420341917501201781

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: G. Bartzokas | Assistants: C. Pappas, G. BozikasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#Players
0Thomas Walkup *19:5721/333%1/333%0/00%0/00%12352101107
3Troy Ward *16:42144/4100%2/2100%2/2100%4/4100%123302031822
14Sasha Vezenkov *17:51155/955%4/757%1/250%4/4100%213000131015
22Tyler Dorsey *20:00125/771%3/3100%2/450%0/00%01113102910
33Nikola Milutinov *14:2562/366%2/366%0/00%2/2100%022300021810
1Frank Ntilikina20:03125/1145%3/560%2/633%0/00%12340003913
5Giannoulis Larentzakis10:0073/3100%2/2100%1/1100%0/00%01122101149
9Sam Lee10:0063/650%3/560%0/10%0/00%00010103-45
16Kostas Papanikolaou (C)23:1852/366%1/1100%1/250%0/00%02251101111
25Alec Peters22:09114/850%3/475%1/425%2/2100%03311101911
37Kostas Antetokounmpo10:4362/366%2/366%0/00%2/366%0550000449
45Dunston Hall14:5241/250%1/250%0/00%2/2100%00000002-33
Team/Coaches0001
TOTAL20010037/6259%27/4067%10/2245%16/1794%5212625108117124

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα