Με τον Φρανκ Νιλικίνα να φοράει πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα», ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη Stoiximan GBL, επικρατώντας 100-81 του Αμαρουσίου.

Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και συγκεντρωμένος στο Μαρούσι, πετυχαίνοντας την παρθενική του νίκη στην πρεμιέρα της φετινής Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Αμαρουσίου με 100-81 με τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει το ντεμπούτο του. Ο Γάλλος γκαρντ μέτρησε 12 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 20'03''.

Μαρούσι - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα βρήκε και τις δύο ομάδες να χτυπούν στο transition, με τον Ολυμπιακό να ορίζει το τέμπο, μόλις βρήκε συνεχόμενους πόντους από Βεζένκοβ και Γουόρντ (11-18, 6'). Ως απάντηση ήρθαν οι 12 πόντοι του Νταρίλ Μέικον. Ο Αμερικανός έφερε σκορ από τον πάγκο και το Μαρούσι έτρεξε 11-0 σερί για το 28-23 (10'), μέχρι να έρθει το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι του Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ μπήκε στην αναμέτρηση με διάθεση να επιτεθεί κάθετα, σκόραρε 6 πόντους γρήγορα και ο Ολυμπιακός ανέκτησε το προβάδισμα (33-35). Η άμυνα των Πειραιωτών έσφιξε, την ώρα που στην επίθεση ο Λαρεντζάκης βρήκε ένα ακόμα μακρινό σουτ για το 36-46 (19').

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στην τρίτη περίοδο. Με τον Νιλικίνα να ξεκινά στην πεντάδα και τον Γουόρντ να στέλνει τη διαφορά στους 20 (44-64, 23'). Το σκορ πήγε πολύ ψηλά από πλευράς Πειραιωτών, με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια (52-75, 26') και φυσιολογικά το Μαρούσι δεν άντεξε.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωράει σε rotation και τον Ολυμπιακό να φτάνει σε άνετη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είναι μεγάλη η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ… Ο Τάισον Γουόρντ ήταν εξαιρετικός όσο αγωνίστηκε, με 14 πόντους (2/2 2π., 2/2 3π.), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 16'42''.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Βεζένκοβ με 15π., Ντόρσεϊ με 12π., Πίτερς με 11 και ο πολύ θετικός Νιλικίνα στο ντεμπούτο του (12π.).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Με 0/6 τρίποντα και 6 πόντους τελείωσε το ματς μετά από 28 λεπτά ο Τζόρνταν Κινγκ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εκπληκτικός ο Νταρίλ Μέικον με 20 πόντους και 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η ατμόσφαιρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Maroussi BC Coach: I. Papatheodorou | Assistant: D. Menoudakos, T. Nousis # Player POS MIN PTS M/A FG % M/A 2P % M/A 3P % M/A FT % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 2 C. Reynolds PF 34:51 15 6/13 46% 3/5 60% 3/8 37% 0/0 0% 2 5 7 1 1 1 0 0 3 1 -13 16 5 A. Nikolaidis PG 7:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 -8 -2 11 J. King PG 28:09 6 2/10 20% 2/4 50% 0/6 0% 2/2 100% 0 1 1 7 0 1 0 0 1 2 -17 7 23 C. Iordanou SF 12:27 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 4 25 J. Briggs C 12:03 8 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 0/2 0% 4 1 5 0 0 0 0 0 1 1 -16 8 3 G. Karakostas SG 17:50 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 3 3 0 0 0 3 2 -1 4 4 D. Macon PG 26:31 20 6/11 54% 3/6 50% 3/5 60% 5/5 100% 0 3 3 6 4 0 0 0 2 4 -9 20 9 N. Touliatos PF 10:17 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -19 -2 10 M. Chatzidakis C 5:09 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 -6 3 16 G. Kalaitzakis SG 14:56 4 2/4 50% 2/3 66% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 -12 3 22 J. Williams C 22:48 15 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 5/10 50% 3 5 8 2 2 3 0 0 2 6 3 19 31 C. Giannopoulos (C) SF 7:53 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -1 Team / Coaches 2 1 3 1 TOTAL 81 29/63 46% 21/34 61% 8/29 27% 15/22 68% 14 20 34 19 17 5 0 1 20 17 81