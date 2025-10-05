Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και συγκεντρωμένος στο Μαρούσι, πετυχαίνοντας την παρθενική του νίκη στην πρεμιέρα της φετινής Stoiximan GBL.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Αμαρουσίου με 100-81 με τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει το ντεμπούτο του. Ο Γάλλος γκαρντ μέτρησε 12 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ σε 20'03''.
Μαρούσι - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Το ξεκίνημα βρήκε και τις δύο ομάδες να χτυπούν στο transition, με τον Ολυμπιακό να ορίζει το τέμπο, μόλις βρήκε συνεχόμενους πόντους από Βεζένκοβ και Γουόρντ (11-18, 6'). Ως απάντηση ήρθαν οι 12 πόντοι του Νταρίλ Μέικον. Ο Αμερικανός έφερε σκορ από τον πάγκο και το Μαρούσι έτρεξε 11-0 σερί για το 28-23 (10'), μέχρι να έρθει το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι του Νιλικίνα.
Ο Γάλλος γκαρντ μπήκε στην αναμέτρηση με διάθεση να επιτεθεί κάθετα, σκόραρε 6 πόντους γρήγορα και ο Ολυμπιακός ανέκτησε το προβάδισμα (33-35). Η άμυνα των Πειραιωτών έσφιξε, την ώρα που στην επίθεση ο Λαρεντζάκης βρήκε ένα ακόμα μακρινό σουτ για το 36-46 (19').
Ο Ολυμπιακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στην τρίτη περίοδο. Με τον Νιλικίνα να ξεκινά στην πεντάδα και τον Γουόρντ να στέλνει τη διαφορά στους 20 (44-64, 23'). Το σκορ πήγε πολύ ψηλά από πλευράς Πειραιωτών, με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια (52-75, 26') και φυσιολογικά το Μαρούσι δεν άντεξε.
Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωράει σε rotation και τον Ολυμπιακό να φτάνει σε άνετη επικράτηση.
Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είναι μεγάλη η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ… Ο Τάισον Γουόρντ ήταν εξαιρετικός όσο αγωνίστηκε, με 14 πόντους (2/2 2π., 2/2 3π.), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 16'42''.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Βεζένκοβ με 15π., Ντόρσεϊ με 12π., Πίτερς με 11 και ο πολύ θετικός Νιλικίνα στο ντεμπούτο του (12π.).
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Με 0/6 τρίποντα και 6 πόντους τελείωσε το ματς μετά από 28 λεπτά ο Τζόρνταν Κινγκ.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εκπληκτικός ο Νταρίλ Μέικον με 20 πόντους και 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η ατμόσφαιρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
|Maroussi BC
|Coach: I. Papatheodorou | Assistant: D. Menoudakos, T. Nousis
|#
|Player
|POS
|MIN
|PTS
|M/A FG
|%
|M/A 2P
|%
|M/A 3P
|%
|M/A FT
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|2
|C. Reynolds
|PF
|34:51
|15
|6/13
|46%
|3/5
|60%
|3/8
|37%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|-13
|16
|5
|A. Nikolaidis
|PG
|7:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|-2
|11
|J. King
|PG
|28:09
|6
|2/10
|20%
|2/4
|50%
|0/6
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|7
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|-17
|7
|23
|C. Iordanou
|SF
|12:27
|4
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|4
|25
|J. Briggs
|C
|12:03
|8
|4/7
|57%
|4/7
|57%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-16
|8
|3
|G. Karakostas
|SG
|17:50
|6
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|-1
|4
|4
|D. Macon
|PG
|26:31
|20
|6/11
|54%
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|5/5
|100%
|0
|3
|3
|6
|4
|0
|0
|0
|2
|4
|-9
|20
|9
|N. Touliatos
|PF
|10:17
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-19
|-2
|10
|M. Chatzidakis
|C
|5:09
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-6
|3
|16
|G. Kalaitzakis
|SG
|14:56
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-12
|3
|22
|J. Williams
|C
|22:48
|15
|5/7
|71%
|5/7
|71%
|0/0
|0%
|5/10
|50%
|3
|5
|8
|2
|2
|3
|0
|0
|2
|6
|3
|19
|31
|C. Giannopoulos (C)
|SF
|7:53
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|-1
|Team / Coaches
|2
|1
|3
|1
|TOTAL
|81
|29/63
|46%
|21/34
|61%
|8/29
|27%
|15/22
|68%
|14
|20
|34
|19
|17
|5
|0
|1
|20
|17
|81
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: G. Bartzokas | Assistants: C. Pappas, G. Bozikas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Thomas Walkup *
|19:57
|2
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|5
|2
|1
|0
|1
|10
|7
|3
|Troy Ward *
|16:42
|14
|4/4
|100%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|3
|0
|2
|0
|3
|18
|22
|14
|Sasha Vezenkov *
|17:51
|15
|5/9
|55%
|4/7
|57%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|10
|15
|22
|Tyler Dorsey *
|20:00
|12
|5/7
|71%
|3/3
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|2
|9
|10
|33
|Nikola Milutinov *
|14:25
|6
|2/3
|66%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|2
|18
|10
|1
|Frank Ntilikina
|20:03
|12
|5/11
|45%
|3/5
|60%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|0
|0
|0
|3
|9
|13
|5
|Giannoulis Larentzakis
|10:00
|7
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|1
|14
|9
|9
|Sam Lee
|10:00
|6
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|3
|-4
|5
|16
|Kostas Papanikolaou (C)
|23:18
|5
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|11
|25
|Alec Peters
|22:09
|11
|4/8
|50%
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|1
|9
|11
|37
|Kostas Antetokounmpo
|10:43
|6
|2/3
|66%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|2/3
|66%
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|9
|45
|Dunston Hall
|14:52
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-3
|3
|Team/Coaches
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|100
|37/62
|59%
|27/40
|67%
|10/22
|45%
|16/17
|94%
|5
|21
|26
|25
|10
|8
|1
|17
|124
