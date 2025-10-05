Ο Ντίνος Μήτογλου, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 93-83, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε με το δεξί τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, έχοντας επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 93-83. Καλύτερος παίκτης του «τριφυλλιού» ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους με 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές και 7 ριμπάουντ.

Ο Έλληνας φόργουορντ, στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εικόνα της ομάδας.

«Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είχαμε σημάδια βελτίωσης. Είναι η πρώτη μας εβδομάδα μετά το τουρνουά στην Αυστραλία. Μια πολύ μεγάλη εβδομάδα πέρασε, μάθαμε πολλά. Έχουμε δυο νίκες και μια ήττα που μας στοίχησε πολύ. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα και ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για αυτά τα δύο παιχνίδια».

Για την προετοιμασία και τις δυσκολίες με το Eurobasket: «Σίγουρα και οι άλλες ομάδες είχαν παίκτες στο Eurobasket και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έχουμε και νέους παίκτες που θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν. Δεν είναι ότι παίρνουμε ένα παίκτη κατευθείαν και τον βάζουμε στα βαθιά. Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να αισθανθούν αυτά τα παιδιά καλά. Με τα παιχνίδια βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα και η χημεία, οπότε λίγο υπομονή και θα το βρούμε»

Για το τι διαφορετικό θα υπάρξει αγωνιστικά: «Έχουμε πάρει ανταγωνιστικούς παίκτες, το επίπεδο έχει ανέβει μαζί με την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε καλό ανταγωνισμό στην προπόνηση, αλλά όποιος παίζει πρέπει να παρουσιαστεί έτοιμος και σίγουρα θα υπάρξουν ευκαιρίες. Ο καθένας πρέπει να τις αρπάξει, αλλά στην ομάδα θέλουμε μόνο νίκες, αυτός είναι ο στόχος».