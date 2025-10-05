Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Σαμοντούροβ κάρφωσε εντυπωσιακά και πήρε το καλάθι και φάουλ (vid)
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και πήρε το φάουλ κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε στο Telekom Center Athens τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της σεζόν για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο.
Ο νεαρός Έλληνας μάλιστα πρόσφερε και ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης, έχοντας πάρει καλάθι και φάουλ με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου.
Το κάρφωμα του Σαμοντούροβ στον αιφνιδιασμό
