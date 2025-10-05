Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και πήρε το φάουλ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε στο Telekom Center Athens τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της σεζόν για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο.

Ο νεαρός Έλληνας μάλιστα πρόσφερε και ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης, έχοντας πάρει καλάθι και φάουλ με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου.