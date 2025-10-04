Το Περιστέρι έκανε εμφατικό πέρασμα από το κλειστό της Γλυφάδας, επικρατώντας του Πανιωνίου με 61-87 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL! Τρομερή άμυνα από την ομάδα των Δυτικών Προαστίων στο επίσημο ντεμπούτο του Βασίλη Ξανθόπουλου ως head coach.

Το Περιστέρι παρέσυρε τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 61-87 στο κλειστό της Γλυφάδας. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έπαιξε τρομερή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε το εμφατικό «διπλό», στο ντεμπούτο του Βασίλη Ξανθόπουλου ως head coach.

Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν απόλυτα διαβασμένοι και συγκεντρωμένοι, με μεγαλύτερο κίνητρο απέναντι στον Πανιώνιο, που έμοιαζε να τα έχει… χαμένα μετά το πρώτο ημίχρονο.

Πανιώνιος-Περιστέρι: Το ματς

Ο Νέιτ Γουότσον ηγήθηκε επιθετικά του Πανιωνίου στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στο Περιστέρι, με τον «Ιστορικό» να προηγείται 21-18 στο 10'. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Μιχάλη Λούντζη να ευστοχεί σε τρίποντο για το 24-18 και τον Τάι Νίκολς να σημειώνει τέσσερις σερί πόντους, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (37-38, 18').

Το Περιστέρι πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 39-40, σουτάροντας με 50% στα τρίποντα (11/22), ενώ ο Πανιώνιος στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Γουότσον (11π., 4 ριμπ.), Λούντζη (8π.) και Κρούζερ (7π., 2 ριμπ.), κατεβάζοντας εννιά επιθετικά ριμπάουντ.

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν την τρίτη περίοδο με σερί 9-0, και ο Σι Τζέι Χάρις ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 39-49. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κλείδωσε την επιθετική λειτουργία του Πανιωνίου σε αυτό το διάστημα, με επιμέρους σκορ 16-2 ενώ οι «κυανέρυθροι» σημείωσαν μόλις δύο πόντους με 1/8 δίποντα και 0/5 τρίποντα!

Το Περιστέρι βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του, φέρνοντας το ματς στα μέτρα του. Μάλιστα, ο Άμπερκρομπι εκτόξευσε τη διαφορά στο +27, κάνοντας το 43-70 με τρίποντο στο 33'. Το Περιστέρι έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη επί του Πανιωνίου, επικρατώντας με 61-87.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 39-40, 41-56, 61-87.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Το Περιστέρι έκανε επιμέρους σκορ 16-2 στο τρίτο δεκάλεπτο και δέχτηκε συνολικά 22 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ… Ο Τάι Νίκολς ηγήθηκε επιθετικά του Περιστερίου, σημειώνοντας 19 πόντους, 5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 22:20

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ο Αλβάρο Καρντένας πρόσθεσε 14 πόντους, 7 ασίστ και 2 ριμπάουντ ενώ ο Ράιλι Άμπερκρομπι πρόσθεσε 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μαρκέλ Σταρκς έμεινε στους 6 πόντους με 3/12 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε για τον Πανιώνιο ο Μιχάλης Λούντζης με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η τρομερή άμυνα του Περιστερίου στο δεύτερο ημίχρονο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η εικόνα με τις άδειες εξέδρες λόγω της τιμωρίας που κουβαλούσε ο Πανιώνιος.

Panionios Athens Coach: L. Pavicevic | Assistants: D. Tsaldaris, A. Kourmoulis # Players POS MIN PTS M/A % 2P M/A % 3P M/A % FT M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 0 N. Watson * C 24:09 11 5/8 62% 5/8 62% 0/0 0% 1/3 33% 2 2 4 1 1 0 2 4 -1 12 2 M. Starks * PG 27:53 6 3/12 25% 3/8 37% 0/4 0% 0/1 0% 0 3 3 5 3 1 0 4 -14 2 5 M. Lountzis * PG 29:07 12 3/9 33% 0/3 0% 3/6 50% 3/4 75% 3 5 8 2 3 0 2 4 -16 12 34 J. Kreuser * PF 25:42 7 3/8 37% 2/5 40% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 2 3 -23 8 40 J. Hands * SG 24:27 9 4/10 40% 3/5 60% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 2 5 0 1 0 -15 4 3 G. Papathanasiou (Papas) SG 11:02 5 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 2 0 0 2 -15 2 7 G. Tsalmpouris C 19:32 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 3 3 0 0 1 0 2 -14 7 9 S. Oikonomopoulos SG 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 M. Lewis SG 26:43 7 3/7 42% 3/4 75% 0/3 0% 1/2 50% 0 2 2 1 2 1 0 1 -14 4 33 T. Wahl PF 10:36 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 0 2 -14 2 41 A. Patrikis C 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 N. Gkikas (C) PG 0:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 0 Team / Coaches 5 2 7 TOTAL 61 23/61 37% 17/37 45% 6/24 25% 9/14 64% 15 22 37 12 16 4 5 18 60