Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Άταμαν είδε τον αγώνα δίπλα από τον πάγκο
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26. Το «τριφύλλι» μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να έχει στον πάγκο της τον Έργκιν Άταμαν καθώς ο Τούρκος ήταν τιμωρημένος από την περασμένη χρονιά, ωστόσο ο ίδιος δεν έλλειψε από το Telekom Center Athens.
Ο Άταμαν βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε την αναμέτρηση από μία θέση, δίπλα από τον πάγκο των «πρασίνων». Μαζί του ήταν επίσης ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Τσέντι Όσμαν και ο Κώστας Σλούκας.
