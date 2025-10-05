Ο Έργκιν Άταμαν μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα λόγω τιμωρίας να κάτσει στον πάγκο για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ωστόσο είδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, δίπλα από αυτόν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26. Το «τριφύλλι» μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να έχει στον πάγκο της τον Έργκιν Άταμαν καθώς ο Τούρκος ήταν τιμωρημένος από την περασμένη χρονιά, ωστόσο ο ίδιος δεν έλλειψε από το Telekom Center Athens.

Ο Άταμαν βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε την αναμέτρηση από μία θέση, δίπλα από τον πάγκο των «πρασίνων». Μαζί του ήταν επίσης ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Τσέντι Όσμαν και ο Κώστας Σλούκας.