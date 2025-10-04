Σιγάλας: «Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό»

Ο Γιώργος Σιγάλας δεν ένιωσε την παραμικρή έκπληξη για το επίπεδο ετοιμότητας του Ηρακλή και επανέλαβε ότι το ζητούμενο για την ομάδα του είναι να διδάσκεται από την κάθε παιχνίδι και την κάθε κατάσταση προς όφελος της βελτίωσης.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Ηρακλή είπε αρχικά… «Δεν έχω άγχος, έχω πια ότι στα χρόνια που πέρασαν έχω αποκτήσει διαφορετική αντίληψη. Πάντα υπάρχει η ένταση του πρώτου αγώνα. Πήραμε καλό βαθμό για το πώς παρουσιαστήκαμε απέναντι σ’ έναν άξιο αντίπαλο ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στο Πρωτάθλημα. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να μας δώσει μαθήματα στο πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε καταστάσεις για να βελτιωθούμε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δείξαμε ότι μπορούμε, άρα πρέπει να χτίζουμε πάνω στα προηγούμενα παιχνίδια», είπε αρχικά και συμπλήρωσε σε ερώτηση για το αν ο Ηρακλής παρουσίασε κάτι ανώτερο του αναμενομένου.

«Σημασία δεν έχει τί περίμεναν οι άλλοι γιατί εμείς ξέρουμε τι είμαστε. Η ομάδα, μας έχει δείξει πράγματα η ομάδα και ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Ό,τι συνέβη στο γήπεδο, το είχαμε πει και το ήξεραν τα παιδιά. Δεν είχα ενδοιασμό για την ετοιμότητα της ομάδας. Ξέρω ότι πάντα υπάρχει το άγχος του πρώτου αγώνα. Τα περισσότερα παιδιά, πλην του Μωραΐτη ζουν κάτι καινούργιο. Είχαν μεγάλη διάθεση αλλά επαναλαμβάνω ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε…». Ρωτήθηκε για την περίπτωση του Φάντεμπεργκ και απάντησε ότι… «η ομάδα είναι αυτή που είδατε και μ’ αυτή θα πορευτούμε. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό για να ανταποκριθούμε σ’ αυτά που πρέπει. Να γίνεται αντιληπτός ο λόγος που ζητάμε κάτι, αξιοποιώντας κάθε κατάσταση».