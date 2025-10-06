Παναθηναϊκός: Ο Μήτογλου είναι ο MVP της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, επικρατώντας με σχετική άνεση του ΠΑΟΚ (93-83) στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που δεν χρειάστηκε να δυσκολευτεί μετά τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague.
Χωρίς να χρειαστεί να πατήσει ιδιαίτερα το γκάζι, οι «πράσινοι» πήραν αυτό που ήθελαν, δείχνοντας τη διαφορά ποιότητας που τους χωρίζει από τον αντίπαλό τους. Ωστόσο, ένας παίκτης έλαμψε: ο Ντίνος Μήτογλου. Ο διεθνής φόργουορντ ολοκλήρωσε το ματς με εξαιρετική εμφάνιση, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ σε μόλις 19 λεπτά, οδηγώντας τους «πράσινους» στη νίκη για να κατακτήσει επάξια τον τίτλο του MVP της 1ης αγωνιστικής.
