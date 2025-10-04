Κάραϊτσιτς: «Πήραμε το μήνυμα και πρέπει να προχωρήσουμε»

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς εξήγησε μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα ότι οι «κίτρινοι» πήραν το μήνυμα και πρέπει να προχωρήσουν μπροστά.

Ο Άρης ηττήθηκε στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL από την Καρδίτσα με 91-77. Οι Θεσσαλοί έκαναν επιμέρους σκορ 52-35 στο δεύτερο ημίχρονο, με την άμυνά τους στην τελευταία περίοδο να κρίνει τον αγώνα με τους «κίτρινους».

Από την πλευρά του, ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς σχολίασε την ήττα του Άρη στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», εξηγώντας πως η ομάδα του πήρε το μήνυμα ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της.

«Θέλω να συγχαρώ τον αντίπαλό μας για τη νίκη. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Πήραμε το μήνυμα και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο» εξήγησε ο κόουτς του Άρη στην κάμερα της ΕΡΤ.