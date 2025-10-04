Η ΑΕΚ έφυγε με το «διπλό» από το Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, επικρατώντας του Κολοσσού στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, με τον Τσέβεζ Γκούντγουιν να χάνει την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Κολοσσού με 87-85 στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, μολονότι σπατάλησε διαφορά 11 πόντων στο 32'. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε πολυφωνία στην επίθεση όμως ο Κολοσσός είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Με το σκορ στο 84-87 ο Τσέβεζ Γκούντγουιν κέρδισε φάουλ από τον Τσέβεζ Γκούντγουιν σε προσπάθεια για τρίποντο, στα 0.5″ πριν από το φινάλε. Ο Γκούντγουιν αστόχησε στην πρώτη, έβαλε τη δεύτερη, έχασε επίτηδες την τρίτη και η «Ένωση» κατέκτησε το πρώτο ροζ φύλλο στη Stoiximan GBL.