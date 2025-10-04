Ηρακλής - Προμηθέας: Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους του «Γηραιού»
Οι φίλοι του Ηρακλή δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα πριν από το παιχνίδι της ομάδας τους απέναντι στον Προμηθέα.
Ο Ηρακλής επέστρεψε στην Stoiximan GBL μετά από μια τριετία και οι φίλοι της ομάδας, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το... έζησαν με την ψυχή τους!
Συγκεκριμένα, πριν το τζάμπολ του Ηρακλής - Προμηθέας, οι φίλοι των γηπεδούχων δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα, με τον τηλεοπτικό φακό να «πιάνει» τις υπέροχες αυτές στιγμές.
Η ατμόσφαιρα των φίλων του Ηρακλή:
