Οι φίλοι του Ηρακλή δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα πριν από το παιχνίδι της ομάδας τους απέναντι στον Προμηθέα.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στην Stoiximan GBL μετά από μια τριετία και οι φίλοι της ομάδας, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το... έζησαν με την ψυχή τους!

Συγκεκριμένα, πριν το τζάμπολ του Ηρακλής - Προμηθέας, οι φίλοι των γηπεδούχων δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα, με τον τηλεοπτικό φακό να «πιάνει» τις υπέροχες αυτές στιγμές.