Η Καρδίτσα είχε περισσότερες αντοχές και πιο ισχυρό... θέλω από τον Άρη, γι' αυτό επικράτησε με 91-77 στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος έχοντας δυνατό στοιχείο την άμυνα αλλά και το επιμέρους 52-35 που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Άρης ξέχασε να παίξει άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως είδε τις συνέπειες των απωλειών του στη ρακέτα. Αυτές εκμεταλλεύτηκε η Καρδίτσα η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έκανε επιμέρους σκορ 52-35 έχοντας καλύτερους παίκτες τους Τζέφερσον, Χόρχλερ και Έλις. Ο Άρης χρειάστηκε να επιστρατεύσει ένα σωρό συνταγές για να κρύψει το πρόβλημα στη ρακέτα και μετά από ένα σημείο δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο αγώνας

Λόγω απουσιών (σ. σ. Κουλμπόκα και Φόρεστερ), το χαμηλό σχήμα ήταν αναγκαιότητα για τον Άρη, αποδείχθηκε όμως λειτουργικό στα πρώτα λεπτά (8-12, 5’) καθώς ο Γκιουζέλης ανταποκρίθηκε στον ρόλο του κατά συνθήκη σέντερ και ο Λευτέρης Μποχωρίδης στον αντίστοιχο του «4αριου». Η Καρδίτσα είχε τις λύσεις από τον Μπράντον Τζέφερσον ο οποίος με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα φρόντισε για το προβάδισμα της ομάδας του στο τέλος της περιόδου (21-20, 10’).

Οι γηπεδούχοι άλλαξαν λογική στο δεύτερο δεκάλεπτο καθώς χτύπησαν από τη ρακέτα με τους Χόρχλερ, Μάντσεν (31-31, 15’) καθώς ο Άρης πήρε δημιουργία από τον Μπράις Τζόουνς και εκτέλεση από τον Μπριν Φορμπς. Τα δύο φάουλ του Ίνοκ υποχρέωσαν ξανά στο χαμηλό σχήμα, τούτο όμως ήταν και πάλι αποτελεσματικό καθώς οι «κίτρινοι» πήγαν με προβάδισμα (39-42, 20’) στ’ αποδυτήρια. Η Καρδίτσα μετά τα 4/8 τρίποντα της πρώτης περιόδου, είχαν 0/5 στη δεύτερη.

Τα τέσσερα φάουλ του Ίνοκ έπειτα από δύο λεπτά στην 3η περίοδο έκαναν το χαμηλό σχήμα μοναδική επιλογή για τον Άρη. Αυτός που (αρχικά) άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα ήταν ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ με τους δέκα συνεχόμενους πόντους που πέτυχε (54-61, 25'). Η Καρδίτσα βρήκε τρόπο επιστροφής μέσα από την ευστοχία της από μακρινή απόσταση, καλύπτοντας τη διαφορά εντός 60-70 δευτερολέπτων, έχοντας 6/10 τρίποντα στην 3η περίοδο η οποία ολοκληρώθηκε μ' ένα κόψιμο του Χόρχλερ στον Άλεξ Αντετοκούμνπο (69-69).

Οι γηπεδούχοι διεύρυναν το σερί τους στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου φτάνοντας για πρώτη φορά σε διαφορά επτά πόντων (80-73, 34') έπειτα από εύστοχη βολή του Λεωνίδα Κασελάκη, στη δεύτερη τεχνική ποινή που δόθηκε στον... πάγκο του Άρη. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν με σουτ από μακρινή απόσταση. Δεν τα έβαλαν, σε αντίθεση με τον Χόρχλερ ο οποίος πήγε τη διαφορά στο +9 (82-73, 36') προσφέροντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του. Χαρακτηριστικό στοιχείο της απουσίας καθαρού μυαλού για τον Άρη ήταν η αντίδραση του Μπράις Τζόουνς, περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος, όπου αντί να πάει στο ελεύθερο καλάθι, σταμάτησε έξω από τα 6.75 και εκτέλεσε ανεπιτυχώς (84-73, 37:30).

Εκεί έπεσαν ουσιαστικά και οι τίτλοι τέλους του αγώνα, από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι πάτησαν σε διψήφια διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-42, 69-69, 91-77

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Η Καρδίτσα έπαιξε καλή άμυνα στην τελευταία περίοδο κι έδωσε τα σουτ εκεί που ήθελε. Στην επίθεση είχε υπομονή για την καλύτερη επιλογή.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, αυτός ο τίτλος πάει Μπράντον Τζέφερσον.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Αυτοί είναι οι Ελ Έλις Τζέφερσον, Νοά Χόρχλερ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Ο Ίνοκ τελείωσε τις φάσεις που πήρε κοντά στο καλάθι αλλά στην άμυνα ήταν κακός. Ο Μπράις Τζόουνς έχασε το μυαλό του από τα μέσα της 3ης περιόδου κι έπειτα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Μπριν Φορμπς θα έπρεπε να είχε πάρει περισσότερες μπάλες. Καλό παιχνίδι και από τον Μποχωρίδη, όπως και από τον Μήτρου Λονγκ στο δεύτερο ημίχρονο.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα... γεμάτο παιχνίδι. Η άμυνα της Καρδίτσας στην τελευταία περίοδο ήταν το στοιχείο που έκρινε τον αγώνα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η άμυνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και η αντίδρασή του από το 75-71 υπέρ της Καρδίτσας κι έπειτα

No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index ASK Karditsa IAPONIKI — Coach: N. Papanikolopoulos | Assistant: K. Papamarkos, I. Missas STARTERS 1 D. Wiggins C 13:49 5 2-3 66 2-3 66 0-0 0 1-2 50 2 2 4 0 2 1 2 1 0 2 -7 8 2 B. Jefferson PG 28:36 21 6-13 46 0-2 0 6-11 54 3-3 100 0 3 3 0 2 1 0 0 2 2 3 16 4 E. Ellis SG 32:08 21 7-11 63 6-9 66 1-2 50 6-8 75 3 4 7 2 2 0 0 0 3 7 10 22 14 L. Kaselakis PF 26:43 6 1-4 25 1-3 33 0-1 0 4-5 80 2 4 6 4 1 0 0 0 3 3 4 11 21 G. Kamberidis PF 14:54 3 1-4 25 0-0 0 1-4 25 0-0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 3 2 BENCH 3 N. Horchler F 22:22 14 7-10 70 7-9 77 0-1 0 0-1 0 2 1 3 1 0 0 2 1 4 1 17 16 5 M. Liapis SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Zevgaras PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. Diplarios (C) PG 19:16 5 2-5 40 1-1 100 1-4 25 0-0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 2 1 15 7 23 D. Jefferson SF 29:11 9 4-12 33 3-7 42 1-5 20 0-0 0 1 7 8 4 1 2 1 1 1 18 15 24 A. Madsen C 13:01 7 2-2 100 1-1 100 1-1 100 2-2 100 2 0 2 0 1 0 0 0 2 3 7 8 33 R. Chougkaz PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coach 1 4 5 0 0 TEAM TOTALS 91 32-64 50 21-35 60 11-29 37 16-21 76 13 26 39 16 11 6 6 3 21 20 110