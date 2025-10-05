Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον Φρανκ Νιλικία, τους πολλούς παίκτες στο «2», αλλά και τον Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Το πιο βασικό είναι να σκεφτούμε πως παίξαμε 4 παιχνίδια και ειδικά αυτά της Ισπανίας ήταν υψηλής έντασης. Σημαντικό να μην έχουμε απώλειες, είτε βαθμολογικές ήταν παικτών. Το Μαρούσι είναι καλύτερο από πέρσι και καλή ομάδα. Είμαστε ευχαριστημένοι με τη νίκη».

Για τον Νιλικίνα: «Υπογράψαμε τον Νιλικίνα γιατί, δεν ξέρω αν έχει υποτιμηθεί, αλλά είναι παίκτης μεγάλης κλάσης. Χρειάζεται φυσική κατάσταση και να παίζει συνεχόμενα με υψηλή ένταση. Μας ανεβάζει επίπεδο με τα προσόντα του και τον έλεγχο του ρυθμού».

Για τους σούτινγκ γκαρντ: «Δεν είναι θέμα να περισεύει. Είναι πολλοί παίκτες θα έχουν την ευκαιρία τους και θα εξαρτάται από εκείνους.

Για τον Κίναν Έβανς: «Είναι διαδικασία με το ιατρικό τιμ. Εγώ τον περιμένω. Δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα».

Για το ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει συχνά στη 13:00 το μεσημέρι: «Διευκολύνει αφάνταστα το να παίζουμε 13:00. Βοηθά και την εμπορικότητα του αθλήματος. Μπορεί κάποιος να δει το μπάσκετ και να δει μετά τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Ή να πάει για τσίπουρα μετά».