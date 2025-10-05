Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με την εικόνα του Αμαρουσίου στο παιχνίδι της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό το

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου άφησε υπονοούμενα για την εμφάνιση των παικτών του Αμαρουσίου στην ήττα από τον Ολυμπιακό.

id="head-0">Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στην ΕΡΤ:

data-align="center" data-entity-type="media" data-entity-uuid="b9e9ac6d-ae4a-430d-ae02-d4898e3897fe">

«Το κάναμε λίγο δυσκολότερο εμείς με την νωθρότητά μας στο αμυντικό κομμάτι για 32-33 λεπτά, τους κοιτάγαμε, ωραία έπαιξαν, το ευχαριστήθηκαν, ξεκουράστηκαν. Πρέπει να αλλάξουμε το mindset, αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να μας δώσει απολύτως τίποτα σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνουμε.

Αυτοί που έπαιξαν έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια, κίνητρο, διάθεση απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι ομάδα Final-Four. Εμείς πήγαμε να ανταγωνιστούμε τον Ολυμπιακό στο ποιος θα σκοράρει πιο πολλούς πόντους. Μάλλον είναι λίγο καλύτεροι από εμάς.

Δεν έχω καμία φιλοδοξία συγκεκριμένη. Να δημιουργήσουμε μία ανταγωνιστική ομάδα, να μην έχει τις περσινές περιπέτειες και να χτίσουμε κάτι ανταγωνιστικό για το μέλλον. Ποντάρουμε σε όλους τους παίκτες. Να έχουμε συνοχή, όλοι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να αποκτήσουμε χημεία».

/>