Οι τρομερές συμπτώσεις του Ξανθόπουλου με τον Πανιώνιο: Ντεμπούτο και φινάλε με ήττα ως παίκτης, θρίαμβος ως προπονητής!

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος οδήγησε το Περιστέρι στο εμφατικό «διπλό» επί του Πανιωνίου, στο ίδιο γήπεδο όπου έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι ως παίκτης, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο με τον οποίο είχε κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία ως παίκτης της Νήαρ Ηστ το 2002!

Η προπονητική καριέρα του Βασίλη Ξανθόπουλου ξεκίνησε ιδανικά, με το εμφατικό «διπλό» του Περιστερίου επί του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων επικράτησε του «Ιστορικού» με 87-61 στην 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον 41χρονο βετεράνο γκαρντ να οδηγεί το Περιστέρι σε μια σπουδαία νίκη, παίζοντας τρομερή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην ομάδα του Λούκα Παβίτσεβιτς, που προερχόταν από τη νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroCup.

Φινάλε μετά από 23 χρόνια

Έτσι, ο Βασίλης Ξανθόπουλος κατέκτησε το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα ως head coach, στο ίδιο γήπεδο όπου είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά ως παίκτης. Ήταν 3 Μαΐου 2025, όταν ο Ξανθόπουλος φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα του Περιστερίου, στην ήττα από τον Πανιώνιο με 102-93, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην όγδοη θέση της περσινής Stoiximan GBL. Έτσι, έγραψε τους τίτλους τέλους μιας σπουδαίας καριέρας που διήρκεσε 23 χρόνια. Ο τότε προπονητής του, Γιώργος Λιμνιάτης, τον απέσυρε από το παιχνίδι 15.2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, με τον βετεράνο γκαρντ να γνωρίζει την αποθέωση από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Το ντεμπούτο με τη Νήαρ Ηστ

Σε ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας, η αρχή και το φινάλε της καριέρας του ήρθαν απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, τον Πανιώνιο. Στις 9 Νοεμβρίου 2002, ο νεαρός τότε Ξανθόπουλος πάτησε για πρώτη φορά παρκέ στη μεγάλη κατηγορία, φορώντας τη φανέλα της Νήαρ Ηστ, στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής απέναντι στον Πανιώνιο. Ο Τόλης Καρνέσης του έδωσε το «βάπτισμα του πυρός» για τέσσερα λεπτά, στην εντός έδρας ήττα με 82-78, την πρώτη από τις 521 συμμετοχές του στο ελληνικό πρωτάθλημα.