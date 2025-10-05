Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με «σβηστές» τις μηχανές απέναντι στον ΠΑΟΚ και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση με 93-83 ανοίγοντας λογαριασμό στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Κορυφαίος ο Ντίνος Μήτογλου, δεν έπαιξαν Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Σλούκας.

Παίζοντας εντελώς στο ρελαντί μετά και την «διαβολοβδομάδα» που είχε προηγηθεί, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του (και) στην Stoiximan GBL κερδίζοντας εύκολα τον «δικέφαλο» της Θεσσαλονίκης.

Ουσιαστικά οι «πράσινοι» έκαναν τα... άκρως απαραίτητα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Σερέλη -ο οποίος εκτέλεσε χρέη head coach- μετά και την τιμωρία του Εργκίν Άταμαν (ο οποίος παρεμπιπτόντως παρακολούθησε το παιχνίδι δίπλα από τον πάγκο) να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής, να ανοίγει το rotation και να δίνει ρυθμό σε παίκτες που το χρειάζονται όπως οι Γκριγκόνις και Σορτς.

Παρόλα αυτά την... περισσότερη δουλειά έκανε ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ήταν ο καλύτερος του glass floor έχοντας 22 πόντους και 7 ριμπάουντ στα 19 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε. Καλό και ανταγωνιστικό το πρόσωπο που παρουσίασε συνολικά ο ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το ματς

Νωθρό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Χωρίς ενέργεια και ένταση, οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να βρουν τα «πατήματά» τους και λίγο - πολύ αλλού πάταγαν και αλλού βρίσκονταν. Μετά το αρχικό 7-8 του πεντάλεπτου, ο Παναθηναϊκός «έτρεξε» επιμέρους σκορ 13-2 έως και το τέλος του α’ δεκαλέπτου με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 10 πόντους (20-10) διαφορά.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (9π., 4/4δίπ., 0/1τρ., 1/1β.) ήταν εκείνος που πρωταγωνίστησε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, σ’ ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» είχαν 8/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 5 ασίστ για 1 λάθος, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε μόλις 3/13 εντός παιδιάς (2/6δίπ., 1/7τρ.) και 4 ασίστ για 5 λάθη. Κάτι που δικαιολογούσε και το «διψήφιο» προβάδισμα των γηπεδούχων. Ο Χρήστος Σερέλης είχε ανοίξει κατά πολύ το rotation παίρνοντας πράγματα απ’ όλους όσους χρησιμοποίησε. Η διαφορά έφτασε και το +23 (51-28) πριν κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα στο +20 (51-31).

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο καλύτερος του ημιχρόνου (11π., 3/4δίπ., 1/1τρ., 2/2β., 4ιμπ.) με τον Παναθηναϊκό να είχε 17/27 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 8/11 βολές, 21 ριμπάουντ και 10 ασίστ για μόλις 2 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ έκλεισε τα δύο πρώτα δεκάλεπτα με 9/15 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 7/10 βολές, και 10 τελικές πάσες για 8 λάθη.

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η 3η περίοδος. Ούτε ο Παναθηναϊκός ανέβασε ιδιαίτερα στροφές αλλά ούτε και ο ΠΑΟΚ μπορούσε να φανεί απειλητικός. Η διαφορά παρέμενε στα επίπεδα των 20 πόντων (60-40 στο 25’) με τον Σορτς να ήταν πιο ενεργός στο παιχνίδι των «πρασίνων», τον Γκριγκόνις να προσπαθούσε να αποκτήσει ρυθμό, την ώρα που ο ΠΑΟΚ «ροκάνιζε» την διαφορά θέλοντας να εκμεταλλευτεί την χαλαρότητα των γηπεδούχων.

Μάλιστα στο 28’ είχε μειώσει σε 67-56, δείγμα και του ότι δεν τα παρατούσε. Οι Τζάκσον, Μουρ και Ντίμσα ήταν εκείνοι που κρατούσαν -τηρουμένων των αναλογιών- τον «δικέφαλο» μέσα στο παιχνίδι και δεν άφηναν την διαφορά να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η 3η περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να είχε το προβάδισμα το σκορ με +14 πόντους διαφορα (72-58).

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στη συνέχεια. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη είχε σταθερά το προβάδισμα το σκορ, χωρίς να χρειαστεί να πατησει το πόδι στο γκάζι. Έπαιζε τόσο... όσο χρειαζόταν προκειμένου να διατηρεί διψήφια διαφορά. Ο Ντίνος Μήτογλου αποτέλεσε την σταθερή αξία των «πρασίνων» ο οποίος ελλείψει του Γιούρτσεβεν που μείνει εκτός εξάδας ξένων αγωνίστηκε ως «πέντε» σε αυτό το ματς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε το ταλέντο και την ποιότητα να παίρνει τις διαφορές που ήθελε, όποτε το ήθελε κατά τη διάρκεια του ματς. Αν και ήταν ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ, αν και ο Παναθηναϊκός παρουσίασε εκ νέου αμυντικά κενά, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν πολύ μεγάλη.

είχε το ταλέντο και την ποιότητα να παίρνει τις διαφορές που ήθελε, όποτε το ήθελε κατά τη διάρκεια του ματς. Αν και ήταν ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ, αν και ο Παναθηναϊκός παρουσίασε εκ νέου αμυντικά κενά, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν πολύ μεγάλη. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντίνος Μήτογλου ήταν εξαιρετικός στα 19 λεπτά που αγωνίστηκε έχοντας 22 πόντους με 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Ντίνος Μήτογλου ήταν εξαιρετικός στα 19 λεπτά που αγωνίστηκε έχοντας 22 πόντους με 7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σαμοντούροβ (11π., 5ριμπ.) και Ναν (12π., 6ασ.)

Σαμοντούροβ (11π., 5ριμπ.) και Ναν (12π., 6ασ.) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αντώνης Κόνιαρη ο οποίος είχε 5 λάθη στα 11 λεπτά που αγωνίστηκε.

Αντώνης Κόνιαρη ο οποίος είχε 5 λάθη στα 11 λεπτά που αγωνίστηκε. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κέι Τζέι Τζάκσον πήρε εξαιρετικό βαθμό έχοντας 20 πόντους με 7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές και 5 ασίστ.

ο Κέι Τζέι Τζάκσον πήρε εξαιρετικό βαθμό έχοντας 20 πόντους με 7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές και 5 ασίστ. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αυτοπεποίθηση που βγάζει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ κάθε φορά που παίρνει χρόνο συμμετοχής γίνονται παράγοντας στα ματς του Παναθηναϊκού. Και φυσικά το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έβγαλε συνολικά ο ΠΑΟΚ.

η αυτοπεποίθηση που βγάζει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ κάθε φορά που παίρνει χρόνο συμμετοχής γίνονται παράγοντας στα ματς του Παναθηναϊκού. Και φυσικά το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έβγαλε συνολικά ο ΠΑΟΚ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε και πάλι σημάδια χαλαρότητας στην άμυνα, κάτι που η Euroleague δεν συγχωρεί.

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83.

Panathinaikos BC AKTOR Coach: C. Serelis Assistants: V. Simtsak, S. Kamperidis No. Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 0 T. Shorts PG 24:29 10 3-7 42% 3-6 50% 0-1 0% 4-8 50% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 4 -2 8 8 R. Holmes C 20:53 8 4-6 66% 4-6 66% 0-0 0% 0-0 0% 1 4 5 1 0 0 1 0 1 0 0 13 20 A. Samontourov PF 21:17 11 5-8 62% 5-6 83% 0-2 0% 1-1 100% 3 2 5 1 1 1 1 0 3 4 -2 15 22 J. Grant PG 8:33 4 2-5 40% 2-4 50% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 2 40 M. Grigonis SG 22:12 3 1-4 25% 1-2 50% 0-2 0% 1-4 25% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 4 -4 1 BENCH 5 P. Kalaitzakis SG 11:15 4 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 5 2 17 N. Rogavopoulos SF 12:56 2 1-3 33% 1-1 100% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 4 0 24 G. Kouzeloglou PF 1:13 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 25 K. Nunn SG 20:28 12 5-10 50% 3-6 50% 2-4 50% 0-0 0% 1 2 3 6 3 2 1 1 1 3 17 16 27 V. Toliopoulos PG 20:07 8 3-6 50% 1-3 33% 2-3 66% 0-0 0% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 6 11 41 J. Hernangomez PF 17:30 9 3-5 60% 3-3 100% 0-2 0% 3-3 100% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 3 15 12 44 K. Mitoglou (C) PF 19:07 22 8-9 88% 7-8 87% 1-1 100% 5-7 71% 4 3 7 1 2 2 0 1 2 5 10 27 TEAM / COACH 2 0 2 0 0 TEAM TOTALS 93 37-66 56% 32-48 66% 5-18 27% 14-23 60% 13 24 37 19 13 9 3 3 16 24 110 TEAM STATISTICS:

Points from turnovers: 21 | Points in the paint: 54 | Second chance points: 19 | Fast break points: 7 | Bench points: 57 | Biggest Lead: 23 | Biggest Scoring Run: 9