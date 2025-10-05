Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε εκτός εξάδας ξένων για τον Ολυμπιακό, στην πρεμιέρα απέναντι στο Μαρούσι. Ντεμπούτο για τον Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Ολυμπιακός κάνει τη δική του πρεμιέρα στη Stoiximan GBL, μετά τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά (13:00, Live στο Gazzetta).

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει τους έξι ξένους ενόψει της πρεμιέρας, αφήνοντας εκτός τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ θα ξεκουραστεί και έτσι οι Πειραιώτες θα έχουν τους Σέιμπεν Λι, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα στην εξάδα των ξένων.

Με τον τελευταίο να κάνει το ντεμπούτο του στα «ερυθρόλευκα», όπως είχε αναφέρει και στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ.