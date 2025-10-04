Blooper από τον Μπάρμπιτς, κόντεψε να διαλύσει τη μπασκέτα κόντρα στην ΑΕΚ!

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, και ο Μίλαν Μπάρμπιτς προσπάθησε να ολοκληρώσει τον αιφνιδιασμό με κάρφωμα, όμως κατέληξε να προσφέρει το πρώτο blooper της χρονιάς.

Ο Κολοσσός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ανοίγοντας την αυλαία της φετινής Stoiximan GBL.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο νεοαποκτηθείς Μίλαν Μπάρμπιτς έκλεψε την μπάλα και προσπάθησε να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, όμως βρήκε… στεφάνη, προσφέροντας το πρώτο blooper της χρονιάς στο πρωτάθλημα.