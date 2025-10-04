Blooper από τον Μπάρμπιτς, κόντεψε να διαλύσει τη μπασκέτα κόντρα στην ΑΕΚ!

Κολοσσός-ΑΕΚ: Blooper από τον Μπάρμπιτς, κόντεψε να διαλύσει τη μπασκέτα!
Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, και ο Μίλαν Μπάρμπιτς προσπάθησε να ολοκληρώσει τον αιφνιδιασμό με κάρφωμα, όμως κατέληξε να προσφέρει το πρώτο blooper της χρονιάς.
Ο Κολοσσός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ανοίγοντας την αυλαία της φετινής Stoiximan GBL.
Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο νεοαποκτηθείς Μίλαν Μπάρμπιτς έκλεψε την μπάλα και προσπάθησε να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, όμως βρήκε… στεφάνη, προσφέροντας το πρώτο blooper της χρονιάς στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.