Ξανθόπουλος: «Να είμαστε ταπεινοί, δεν χρειάζεται έπαρση»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στάθηκε στην πρώτη του νίκη του ως προπονητής, στον πάγκο του Περιστερίου.

Το Περιστέρι έκανε εμφατικό πέρασμα από το κλειστό της Γλυφάδας, επικρατώντας του Πανιωνίου με 61-87 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Όλα αυτά στο επίσημο ντεμπούτο του Βασίλη Ξανθόπουλου ως head coach.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στην σύμπτωση στο ξεκίνημα και το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, ενώ αποθέωσε τόσο τους συνεργάτες του όσο και τους παίκτες του για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

«Το έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μου, δεν το έχω πει πουθενά αλλού. Ξεκίνησα την καριέρα μου απέναντι στον Πανιώνιο με ήττα. Τελείωσα σαν παίκτης απέναντι στον Πανιώνιο με ήττα και ξεκίνησα απέναντι στον Πανιώνιο ως προπονητής, ευτυχώς με νίκη.

Αξίζουν πολλά μπράβο στα παιδιά. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, το ξέρετε όλοι. Εμείς βάζουμε κάποια απλά πράγματα. Το παιχνίδι έχει πάει πλέον στην αθλητικότητα και στο ταλέντο. Εμείς βάζουμε κάποιους κανόνες. Ψάξαμε πάρα πολύ να βρούμε αυτούς τους χαρακτήρες και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Να είμαστε ταπεινοί. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Δεν χρειάζεται έπαρση.

Ο Πανιώνιος είναι μεγάλη ομάδα και είχε ένα δύσκολο ματς με παράταση την Τετάρτη. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, γιατί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι κι έτσι όπως θέλουμε. Αν μπορούμε να έχουμε σε όλο το παιχνίδι αυτή την άμυνα που είχαμε στο β΄ μέρος, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα», είπε αρχικά.

«Συγχαρητήρια και στους συνεργάτες μου, που προετοίμασαν το παιχνίδι. Εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, οπότε είχαμε όλη την εβδομάδα να προετοιμαστούμε για τον Πανιώνιο. Οπότε αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στους συνεργάτες μου. Συνεχίζουμε.

Την άλλη εβδομάδα παίζουμε απέναντι στη Μύκονο, μια ομάδα με πολύ καλούς ξένους και Έλληνες. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Δεν έγινε κάτι σήμερα. Είναι μόνο η πρώτη αγωνιστική», ήταν τα λόγια του», ανέφερε στη συνέχεια.