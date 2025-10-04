Κολοσσός - ΑΕΚ: Ο Σίλβα έριξε κουτουλιά σε αντίπαλό του και αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ
Ο Κρις Σίλβα αποβλήθηκε από το Κολοσσός - ΑΕΚ, μετά από ντισκαλιφιέ που χρεώθηκε, λόγω της κουτουλιάς στον Γκαλβανίνι.
Ο παίκτης της ΑΕΚ έχασε τη μπάλα σε μια διεκδίκηση και στην συνέχεια χτύπησε τον αντίπαλό του, κίνηση η οποία του κόστισε την απευθείας αποβολή.
Πέραν του ντισκαλιφιέ με το οποίο χρεώθηκε ο Κρις Σίλβα, είχαμε και ένα αντιαθλητικό φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ, που μετά την κουτουλιά, χτύπησε με δύναμη τη μπάλα από το χέρι του αντιπάλου του.
Η κουτουλιά του Σίλβα:
