Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα λάθη που έκανε η ΑΕΚ απέναντι στον Κολοσσό, τονίζοντας παράλληλα το πόσο σημαντική ήταν η νίκη για την Ένωση.

Η ΑΕΚ πέρασε από τη Ρόδο, επικρατώντας μετά από ένα θρίλερ του Κολοσσού, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μιλάει για την αναμέτρηση και να στέκεται στα λάθη της ομάδας του, αλλά και την σημασία της νίκης.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα στην ΕΡΤ:

«Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε πολλά, αλλά σε μια φάση που φαινόταν ότι είχαμε τον έλεγχο, κάναμε λάθη που δεν επιτρέπεται. Θα ήταν κρίμα γιατί πιστεύω πως παίξαμε καλά. Είναι αρχή και ακόμη δεν έχουμε εικόνα από την ομάδα της Ρόδου, αλλά θεωρώ πως ήταν πολύ σημαντική νίκη.

Σε όλη την προετοιμασία εμείς παίξαμε καλά. Είχαμε ανάγκη να κάνουμε μια νίκη.

Είναι ακόμη αρχή. Ούτε ξέρουμε τις ομάδες ούτε το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τελικά».