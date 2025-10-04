Ο Ηρακλής επέστρεψε με... κρότο στην Stoiximan GBL, επικρατώντας του Προμηθέα στην Θεσσαλονίκη με 90-79.

Ηρακλής - Προμηθέας: Το ματς

Ηρακλής και Προμηθέας ξεκίνησαν μαζί στο σκορ (6-8, 4'), όμως η συνέχεια ήταν μια διαφορετική διαδικασία. Με όπλο την άμυνά του, ο Ηρακλής περιόρισε τον Προμηθέα, με την διαφορά να ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο, φτάνοντας μέχρι και τους 9. Κάπως έτσι, ο Γηραιός έκλεισε το δεκάλεπτο στο 28-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας αντέδρασε. Με τον Ματσούρα να βρίσκει σκορ από μακριά, η διαφορά μειώθηκε και το σκορ στο 4' έγινε 35-33. Μάλιστα, λίγο μετά, η ψαλίδα μειώθηκε στον πόντο (42-41, 17'), με τον Ηρακλή να μην χάνει το προβάδισμα όμως, ενώ ένα τρίποντο του Καμπουρίδη στην εκπνοή έκανε το σκορ του ημιχρόνου 47-43.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ουσιαστικά μέχρι και το 25' (59-55), με τον Ηρακλή σταδιακά να ανεβάζει τον ρυθμό του και να παίρνει τον έλεγχο του αγώνα. Ένα μεγάλο τρίποντο του Τσιακμά έκανε το σκορ 72-60 και έστειλε τον Ηρακλή μπροστά με διψήφιο προβάδισμα (28').

Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 76-62 και παρότι ο Προμηθέας πάλεψε (76-68, 32'), ο «Γηραιός» κρατούσε τον έλεγχο (87-72, 36'). Στη συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με τον Ηρακλή να αντέχει και να παίρνει τη νίκη με 90-79.